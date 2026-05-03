Záchranáři při maratonu v Praze ošetřili 163 lidí, desítky skončily v nemocnici


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, z toho pětatřicet převezli do nemocnic. Dva lidé skončili ve vážném stavu na ARO a jeden člověk na jednotce intenzivní péče, shrnula pozdě odpoledne záchranná služba. Závod provázelo slunné a teplé počasí, v poledne bylo ve stínu 26 stupňů. Běhu, který omezil dopravu v centru města, se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc běžců. Před rokem záchranáři při stejné akci ošetřili podle tehdejších informací 63 lidí, přičemž jedenáct skončilo v nemocnici.

Záchranáři posílili při maratonu službu o devět posádek, k dispozici měli i tu s lékařem a vůz Golem určený pro velké akce či mimořádné události. Na Můstku a Ovocném trhu byly dva zdravotní stany. „V rámci maratonu jsme nasadili do bezprostřední blízkosti závodu přes čtyřicet zdravotníků,“ uvedli záchranáři a doplnili, že sanitní vozy byly podél trati, přičemž hlavním místem ošetření byl zmíněný Golem na Staroměstském náměstí, kde závod startoval.

Dopoledne při maratonu skončilo v péči záchranářů sedmnáct lidí, kolem 14:00 počet ošetřených vzrostl na 82, z toho dva pacienty ve vážném stavu a po napojení na umělou plicní ventilaci záchranáři transportovali na oddělení ARO. Po skončení maratonu záchranáři sdělili, že do nemocnice nakonec odvezli 35 pacientů z celkových 163, které ošetřili během běžecké soutěže.

Pražský maraton organizace RunCzech startoval v hlavním městě po jedenatřicáté. Vedle záchranářů byli u akce přítomni i strážníci a policisté, kteří mimo jiné dohlíželi na plynulost dopravy. Ta byla kvůli maratonu omezena v Praze 1, 2, 4, 5, 7 nebo 8 a opatření se týkalo také tramvajových a autobusových linek.

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, řekl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk se Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. S požárem lesa bojují jednotky také na pražské Zbraslavi.
Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval mluvčí policejní centrály Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
30. 4. 2026Aktualizováno30. 4. 2026

Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
27. 4. 2026Aktualizováno27. 4. 2026

Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem do Ázerbájdžánu poté dal rozhodnutí do souvislosti se závazkem dvouprocentních výdajů na obranu, který Česko jako člen NATO má.
26. 4. 2026

VideoRestaurátoři opravují největší sousoší na Karlově mostě

Na Karlově mostě pracují restaurátoři na renovaci barokního sousoší svatého Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana poustevníka. Jde o největší sochařské dílo na mostě. Kromě kompletního vyčištění také opraví části, u kterých hrozil pád. „Z přední strany se tam vloží nerezová armatura, která to bude fixovat,“ popisuje příklad technického řešení rozsáhlé praskliny restaurátor Jan Brabec. Práce odborníkům potrvají do konce léta a Galerii hlavního města Prahy, která postupně restauruje všech třicet soch a sousoší na mostě, vyjdou na bezmála milion korun.
25. 4. 2026

V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.
25. 4. 2026Aktualizováno25. 4. 2026
