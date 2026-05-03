Záchranáři při maratonu v Praze ošetřili 163 lidí, desítky skončily v nemocnici

Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, z toho pětatřicet převezli do nemocnic. Dva lidé skončili ve vážném stavu na ARO a jeden člověk na jednotce intenzivní péče, shrnula pozdě odpoledne záchranná služba. Závod provázelo slunné a teplé počasí, v poledne bylo ve stínu 26 stupňů. Běhu, který omezil dopravu v centru města, se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc běžců. Před rokem záchranáři při stejné akci ošetřili podle tehdejších informací 63 lidí, přičemž jedenáct skončilo v nemocnici.
Záchranáři posílili při maratonu službu o devět posádek, k dispozici měli i tu s lékařem a vůz Golem určený pro velké akce či mimořádné události. Na Můstku a Ovocném trhu byly dva zdravotní stany. „V rámci maratonu jsme nasadili do bezprostřední blízkosti závodu přes čtyřicet zdravotníků,“ uvedli záchranáři a doplnili, že sanitní vozy byly podél trati, přičemž hlavním místem ošetření byl zmíněný Golem na Staroměstském náměstí, kde závod startoval.
Dopoledne při maratonu skončilo v péči záchranářů sedmnáct lidí, kolem 14:00 počet ošetřených vzrostl na 82, z toho dva pacienty ve vážném stavu a po napojení na umělou plicní ventilaci záchranáři transportovali na oddělení ARO. Po skončení maratonu záchranáři sdělili, že do nemocnice nakonec odvezli 35 pacientů z celkových 163, které ošetřili během běžecké soutěže.
Pražský maraton organizace RunCzech startoval v hlavním městě po jedenatřicáté. Vedle záchranářů byli u akce přítomni i strážníci a policisté, kteří mimo jiné dohlíželi na plynulost dopravy. Ta byla kvůli maratonu omezena v Praze 1, 2, 4, 5, 7 nebo 8 a opatření se týkalo také tramvajových a autobusových linek.