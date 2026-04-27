Nehoda dvou kamionů zablokovala Pražský okruh, jezdí se v jednom pruhu

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).
Nehoda se stala na 82,5 kilometru D0, jeden z řidičů zůstal po nehodě v kabině zaklíněný, musel být vyproštěn, řekl pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
„Máme v péči pacienta s lehčím poraněním, vezeme ho sanitkou k dovyšetření do motolské nemocnice,“ řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.