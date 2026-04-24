V Hradci se otevře křižovatka Mileta. Úseky dálnic budou opět zpoplatněné


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Přebudovaná křižovatka Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se otevře v noci z neděle na pondělí. Skončí i všechny objížďky, které trvaly od zahájení stavby v dubnu 2024. S koncem objížděk bude opět zpoplatněn úsek dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, který byl součástí objízdných tras. Dílo za 634 milionů korun je největší přestavbou městské křižovatky v Česku, město o ni usilovalo přes dvacet let.

Pro auta se semaforová křižovatka, přes kterou vede velká část dopravy z největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí do centra města, otevře proti plánu o tři a půl měsíce dříve. Urychlení stavby umožnilo lednové úplné uzavření části Zborovské ulice. Původně se v ulici plánovalo částečné zachování provozu.

K vyšší bezpečnosti a zrychlení dopravy na křižovatce, přes kterou denně projedou desetitisíce aut, mají pomoci zejména čtyři podchody pro chodce a cyklisty pod rameny křižovatky. Před přestavbou se v okolí křižovatky, u níž jsou fakultní nemocnice, kampus univerzity a záchranná služba, často tvořily kolony.

„Stavba byla velice komplikovaná z hlediska přeložek a budování podchodů ve složitých geologických podmínkách,“ řekl ředitel hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marek Novotný. Dodal, že snahy o vyřešení Milety sahají do 80. let minulého století.

S otevřením křižovatky, kterou stavbaři předělávali po polovinách za provozu, se do původního stavu vrátí i městská hromadná doprava. Na své dřívější trasy se vrátí dvanáct linek, cestujícím se otevře nová zastávka Kampus a opět budou autobusy a trolejbusy zastavovat na zastávkách U Dvora, Univerzita obrany a Třebeš odbočka.

Práce budou pokračovat

Stavbaři budou na křižovatce dál pracovat, hlavně na dokončení takzvané křižovatky malá Mileta, do které napojí příjezd Benešovou ulicí z Moravského Předměstí. Dodělají také tři ze čtyř podchodů. V příštím týdnu provoz v pásu blíže k městu omezí instalace trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu.

„Do konce května chceme otevřít podchod pod ramenem Milety směrem k Labi, a to i s napojením cyklostezek a s novou zastávkou MHD u fakultní nemocnice. Chodci a cyklisté tím získají bezpečné propojení ve směru od nemocnice a Moravského Předměstí do centra města,“ řekl stavbyvedoucí Petr Mareš z firmy M-Silnice.

Do přelomu července a srpna hodlají stavbaři dokončit napojení malé Milety na Benešovu třídu a dodělat dvoupruhový pás podél základny zdravotnické záchranné služby. V polovině letních prázdnin by se chodcům a cyklistům měly otevřít i zbývající dva podchody pod rameny Milety. Podchod pod ramenem do centra města slouží od loňského podzimu.

Následně budou dodělávat terénní úpravy a lokalita bude osázena zelení a stromy. Veškeré práce na Miletě by měly skončit sadařskými úpravami do dubna 2027. Stavba je sdruženou investicí Ředitelství silnic a dálnic, Královéhradeckého kraje a města.

ŽivěZtratili jsme podporu obyčejných lidí, míní kandidát na šéfa lidovců Grolich

10:16AktualizovánoPrávě teď
Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

13:12Aktualizovánopřed 2 mminutami
ŽivěSněmovna se pře o to, kdo zákonem k regulaci cen pohonných hmot politikaří

03:08Aktualizovánopřed 28 mminutami
Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

10:28Aktualizovánopřed 39 mminutami
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

10:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

10:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

před 2 hhodinami
Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

před 4 hhodinami

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
OBRAZEM: Historický konvoj připomněl v Praze výročí konce druhé světové války

Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy v pátek připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví USA si mohli lidé zhruba desítku zrekonstruovaných vozů prohlédnout. Velvyslanec USA Nicholas Merrick ve svém projevu zdůraznil, že Česko a USA sdílejí společné hodnoty, zejména si váží svobody. Připomněl roli tuzemské komunity v počátcích Spojených států i americkou roli v dějinách Československa. Akce připomínající osvobození části Československa americkou armádou se koná pravidelně od roku 2005. Oslavy vyvrcholí na začátku května v Plzni.
V Hradci se otevře křižovatka Mileta. Úseky dálnic budou opět zpoplatněné

Přebudovaná křižovatka Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se otevře v noci z neděle na pondělí. Skončí i všechny objížďky, které trvaly od zahájení stavby v dubnu 2024. S koncem objížděk bude opět zpoplatněn úsek dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, který byl součástí objízdných tras. Dílo za 634 milionů korun je největší přestavbou městské křižovatky v Česku, město o ni usilovalo přes dvacet let.
před 37 mminutami

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
Ošetřenky pomáhají hradit zdravotní péči lidem bez domova v ordinacích Armády spásy

Lidé mohou od začátku dubna opět přispět na zdravotní péči pro bezdomovce a další lidi ze sociálně vyloučených skupin zakoupením takzvané Ošetřenky od Armády spásy. Peníze z poukazů pomáhají hradit ošetření, léky nebo vyšetření pro pacienty, kteří kvůli absenci pojištění či kvůli sociálním problémům zůstávají mimo běžný zdravotní systém.
V Ústí přibývá opuštěných psů, někteří majitelé obcházejí poplatek za útulek

V Ústí nad Labem přibývá případů nejen odchycených psů bez čipu, ale i nemocných zvířat. Strážníci se domnívají, že lidé tímto způsobem mimo jiné zneužívají městský útulek, když nemají peníze na veterinární péči. Po ošetření si pak psa vyzvednou sousedé nebo příbuzní, aby se majitel vyhnul placení za léčbu i pokutě.
Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
