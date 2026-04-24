V Hradci se otevře křižovatka Mileta. Úseky dálnic budou opět zpoplatněné

Přebudovaná křižovatka Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se otevře v noci z neděle na pondělí. Skončí i všechny objížďky, které trvaly od zahájení stavby v dubnu 2024. S koncem objížděk bude opět zpoplatněn úsek dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, který byl součástí objízdných tras. Dílo za 634 milionů korun je největší přestavbou městské křižovatky v Česku, město o ni usilovalo přes dvacet let.
Pro auta se semaforová křižovatka, přes kterou vede velká část dopravy z největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí do centra města, otevře proti plánu o tři a půl měsíce dříve. Urychlení stavby umožnilo lednové úplné uzavření části Zborovské ulice. Původně se v ulici plánovalo částečné zachování provozu.
K vyšší bezpečnosti a zrychlení dopravy na křižovatce, přes kterou denně projedou desetitisíce aut, mají pomoci zejména čtyři podchody pro chodce a cyklisty pod rameny křižovatky. Před přestavbou se v okolí křižovatky, u níž jsou fakultní nemocnice, kampus univerzity a záchranná služba, často tvořily kolony.
„Stavba byla velice komplikovaná z hlediska přeložek a budování podchodů ve složitých geologických podmínkách,“ řekl ředitel hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marek Novotný. Dodal, že snahy o vyřešení Milety sahají do 80. let minulého století.
S otevřením křižovatky, kterou stavbaři předělávali po polovinách za provozu, se do původního stavu vrátí i městská hromadná doprava. Na své dřívější trasy se vrátí dvanáct linek, cestujícím se otevře nová zastávka Kampus a opět budou autobusy a trolejbusy zastavovat na zastávkách U Dvora, Univerzita obrany a Třebeš odbočka.
Práce budou pokračovat
Stavbaři budou na křižovatce dál pracovat, hlavně na dokončení takzvané křižovatky malá Mileta, do které napojí příjezd Benešovou ulicí z Moravského Předměstí. Dodělají také tři ze čtyř podchodů. V příštím týdnu provoz v pásu blíže k městu omezí instalace trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu.
„Do konce května chceme otevřít podchod pod ramenem Milety směrem k Labi, a to i s napojením cyklostezek a s novou zastávkou MHD u fakultní nemocnice. Chodci a cyklisté tím získají bezpečné propojení ve směru od nemocnice a Moravského Předměstí do centra města,“ řekl stavbyvedoucí Petr Mareš z firmy M-Silnice.
Do přelomu července a srpna hodlají stavbaři dokončit napojení malé Milety na Benešovu třídu a dodělat dvoupruhový pás podél základny zdravotnické záchranné služby. V polovině letních prázdnin by se chodcům a cyklistům měly otevřít i zbývající dva podchody pod rameny Milety. Podchod pod ramenem do centra města slouží od loňského podzimu.
Následně budou dodělávat terénní úpravy a lokalita bude osázena zelení a stromy. Veškeré práce na Miletě by měly skončit sadařskými úpravami do dubna 2027. Stavba je sdruženou investicí Ředitelství silnic a dálnic, Královéhradeckého kraje a města.