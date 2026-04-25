V Praze 4 se našly v domě chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle něj ale lidem nehrozí žádné nebezpečí, chemikálií je malé množství.
Podle mluvčího se v pozůstalosti našlo několik skleněných lahviček s neznámou látkou. „Chemiky zajištěná rtuť a nalezeno radioaktivní thorium. Na místo míří laboratoř ze středních Čech a byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),“ uvedl Rotschedl.
Podrobnosti připravujeme.