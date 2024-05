Praha chce spádovost středních škol, ministerstvo návrh odmítá

„Přesto, že v devátých třídách máme 12,5 tisíce žáků a připravili jsme kapacitu 185 tisíce míst na středních školách, tak to nestačilo. Dokud není možné dávat body navíc za to, že ti žáci jsou z Prahy, tak není možné ošetřit, aby se děti dostaly na ta místa,“ poznamenal radní pro školství, sport a volný čas hlavního města Prahy Antonín Klecanda (STAN).

Podle vedení hlavního města by pomohlo bodové zvýhodnění pražských deváťáků na úkor těch z jiných krajů, kterých se do metropole hlásí stále více. Loni jich bylo podle radního pro školství zhruba sedm tisíc, letos už 10,5 tisíce.

Praha nyní vytipovává budovy, které by mohla přetvořit ve střední školy. První už dokonce za dvě stě milionů koupila, a to v Holešovicích. Místo železářství tam má zhruba za tři až čtyři roky studovat více než pět set gymnazistů.

„Chodí nám spousta sportovců do Prahy, a pokud se do hlavního města nedostanou, tak se sportem mohou v podstatě skončit. Proto je potřeba, aby Praha plnila metropolitní roli. A koneckonců na ni dostává i víc peněz,“ okomentoval radní pro oblast vzdělávání Středočeského kraje Milan Vácha (STAN).

K řešení nedostatku míst by podle Středočeského kraje mohla přispět i stavba nových gymnázií. Kolem Prahy by měla vyrůst tři, třeba v Černošicích nebo Roztokách. Vznikají i plány na středoškolský kampus, který by měl kapacitu až čtyři tisíce žáků. Kraj už o tom jednal se zástupci metropole i s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Kampus by mohl vzniknout na okraji hlavního města, aby byl dobře dostupný i ze Středočeského kraje. Jeho stavbu by z části zaplatil stát a zbytek by si rozdělily kraj a Praha.

„Měly by tam být všechny typy všeobecného i odborného vzdělávání na jednom místě, tak aby se dali sdílet učitelé, profese a tak dále, takže měl by být primárně určen pro pražské žáky a ve stejném poměru, tak jak to funguje i dnes, také pro ty středočeské,“ sdělil Vácha.