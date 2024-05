Kapacitní problémy středních škol v Praze jsou vážné, je třeba jednat rychle, řekl Bek

Zmínil, že situace se mohla řešit už před pěti lety, kdy se vědělo, že demografie bude taková, jaká nyní je. „Bohužel se to neřešilo. Minulost asi nezměníme. Já rozhodně v tuhle chvíli využívám všech nástrojů, které ministerstvo má, legislativních i politických, k tomu, abychom situaci změnili, a myslím, že významnou roli v tom sehrají data, která jsou teď poprvé veřejně přístupná nejen politikům, ale také rodičům, široké veřejnosti,“ míní.

Na řadě je podle něj rychlá reakce zřizovatelů a vytvoření kapacity tam, kde chybí. Kromě Prahy jsou to podle něj také Jihomoravský, Jihočeský kraj i části Olomouckého kraje. „Teď je potřeba rychle jednat, aby v příštích letech už převisy poptávky nebyly tak výrazné. Naopak se ukazuje, že máme v některých regionech kapacity škol, které jsou nevyužité. Uvidíme ještě, jak dopadne druhé kolo,“ podotkl.

Kritika Markéty Pekarové Adamové

Bek se rovněž vyjádřil ke kritice šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která v rozhovoru pro Právo prohlásila, že při nástupu mluvil o revolučních krocích, ale po roce je vidět, že nic nepřipravuje. Beka se zastal i premiér Petr Fiala (ODS).

„Krátce po svém nástupu jsem rozhodl o tom, že budeme elektronizovat přihlášky na střední školy, a do roka a do dne se to stalo, takže já jsem přesvědčený o tom, že děláme zásadní změny ve středním školství i v jeho struktuře, v oborové struktuře středních škol, připravujeme nový vzdělávací program pro základní i střední školy,“ avizoval ministr.

Podotkl, že z pohledu z Poslanecké sněmovny ale nejsou některé věci, kterými se vláda zabývá, dost dobře vidět. „Je škoda, že paní předsedkyně TOP 09 nepřijala vládní angažmá, možná, že by ta perspektiva byla jiná,“ míní.