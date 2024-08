Práce na stavbě stále patří mezi nejnebezpečnější

Stavebnictví stále patří k nejnebezpečnějším odvětvím v Česku, vyplývá to z dat Státního úřadu inspekce práce. K úrazům na stavbách dochází často, úřad jich jen v Jihomoravském kraji ročně eviduje kolem 3700. Smrtelných a závažných úrazů ale loni ubylo. Zatímco v letech 2021 a 2022 zemřela na stavbách víc než desítka lidí, loni šlo o čtyři osoby, ve Zlínském kraji to bylo za poslední tři roky shodně pět mrtvých. Nejčastějším důvodem úrazů na stavbách je nepozornost i porušení bezpečnostních a pracovních předpisů. Mnohá zranění ale způsobí i špatný stav techniky.

Pravidla na stavbách jsou striktní. Všichni pracovníci si musí projít pokyny bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Musí mít také helmu a reflexní vestu. Tato pravidla navíc na stavbách musejí dodržovat i návštěvníci. „Především dbáme na to, aby každý člověk, který se pohybuje po stavbě, byl viditelný,“ řekl vedoucí výroby dopravních staveb IMOS Brno Pavel Bartoník.

Nejrizikovějším časem je podle statistik časové období mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední. Právě v tomto čase se loni stal každý desátý případ. K nejrizikovějším činnostem na staveništích pak patří práce ve výškách. Většina smrtelných úrazů je spojená právě s pádem. „Většinou jsou to zlomeniny, otřesy mozku, může to být vnitřní krvácení. Jsou to nepříjemné úrazy,“ konstatoval Bartoník.

Velké riziko je však i na menších stavbách, právě tam je často podceňované. „Nejčastější neduhy na stavbách rodinných domů jsou nevhodné žebříky a lešení bez zábradlí, kde hrozí riziko pádu. Čím je stavba menší, tím víc si lidi dovolí. Například práce ve výškách – lidi se tolik nebojí, jako když jsou ve výšce deset metrů,“ míní koordinátor bezpečnosti BOZP a stavby Tomáš Dvořáček.

Dalším faktorem může být i počasí. Obzvlášť v létě by lidé měli dávat pozor na velmi vysoké teploty a s nimi spojenou únavu. Odborníci doporučují dodržovat pitný režim a bezpečnostní přestávky.