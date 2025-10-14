Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci tramvajové trati, která spojuje centrum města se čtvrtí Skvrňany. Stav jedné z nejvytíženějších tras byl podle dopravních podniků dlouhodobě nevyhovující. Opravy si vyžádají výluky i omezení provozu a město na ně vyčlenilo 136 milionů korun bez DPH.
Plzeňský provoz omezí rekonstrukce tramvajové trati do Skvrňan
Ještě o víkendu po trati mezi centrem města a Skvrňany jezdily tramvaje, místy kvůli špatnému stavu kolejí pouze třicetikilometrovou rychlostí. S příchodem nového týdne už dopravní prostředky vystřídala těžká technika.
Rekonstrukce se netýká jen samotné trati – dělníci upraví i trakční vedení, kabelové rozvody a kanalizaci. Součástí projektu je modernizace nástupních ostrůvků, komunikací a světelné signalizace, která má zvýšit komfort i bezpečnost cestujících.
Omezení provozu a náhradní doprava
„Tramvajová linka číslo dvě bude jezdit pouze v úseku Světovar – Sady Pětatřicátníků. Z náměstí Republiky do Skvrňan a zpět je zavedena náhradní autobusová doprava 2A,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara (STAN) zasáhne stavba i individuální automobilovou dopravu. „Je potřeba v rušné Tyršově ulici vždy odebrat jeden jízdní pruh. Snažíme se, aby omezení trvalo co nejkratší dobu a zasáhlo co nejmenší úsek,“ řekl.
Obyvatelé s dopravními komplikacemi počítají. „Rekonstrukce je určitě nutná, ale ty komplikace budou výrazné. Jakmile se zúží pruhy, vzniknou tady velké fronty,“ obává se Plzeňan Petr Kozel.
Uzavírky se budou postupně přesouvat od Skvrňan směrem do centra města. „Ve výsledku bude trať ozeleněná, méně hlučná, bezpečnější a umožní rychlejší provoz,“ doplnil Tolar.
Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) se podařilo zkrátit dobu oprav. „Ve výběrovém řízení jsme dosáhli toho, že rekonstrukce bude hotová za 168 dnů, což je oproti původnímu plánu o více než dva měsíce méně,“ uvedl.
Práce potrvají do příštího roku
Rekonstrukce začala u přejezdu k centrálnímu autobusovému nádraží a pokračuje ke křižovatce Sady Pětatřicátníků – Přemyslova – Solní. V této etapě budou stavebníci pracovat pouze na tramvajovém pásu, takže provoz na silnici zůstane zachován, dočasně však budou zrušeny některé přechody pro chodce.
Další dvě etapy jsou naplánovány na rok 2026. Práce jsou rozděleny celkem do čtyř etap a kompletně hotovo by mělo být v průběhu března příštího roku.
„Tratě modernizujeme systematicky. O prázdninách jsme dokončili opravu oblouku v křižovatce U Jána, loni například rozsáhlou rekonstrukci trati na náměstí Republiky, ve Zbrojnické ulici nebo v Koterovské na Slovanech,“ dodal Tolar.