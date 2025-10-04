Na podzim loňského roku prošlo Strossmayerovo náměstí v Praze 7 výraznou proměnou – po rekonstrukci zmizely semafory a auta mají nově do centrální části náměstí zákaz vjezdu. Radnice změnu označuje za krok ke zklidnění dopravy, nevidomým ale úprava prostoru zkomplikovala přecházení a žádají návrat semaforů.
„Je to zločin.“ Nevidomí tepou úpravy Strossmayerova náměstí v Praze
Zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých František Brašna tvrdí, že je situace na některých veřejných prostranstvích z hlediska bezpečnosti zcela nevyhovující. „Bez zrakové kontroly se napříč náměstím dostat nedá. Vše je v jedné úrovni. Tramvaje mohou přijet ze všech stran, takže se může i stát, že se špatně vyhodnotí směr, odkud a kam jede tramvaj, a nastává opravdu velký problém,“ upozorňuje Brašna.
Petice upozorňuje na bariéry
V Praze 7 vznikla i petice za zajištění akustické a světelné signalizace, kterou inicioval nevidomý obyvatel této městské části František Šuranský. Petice, kterou šíří přibližně tři měsíce, má jasnou strategii – nejprve oslovit dopravní odbor městské části, poté magistrát a v krajním případě se obrátit na veřejného ochránce práv. „Měla by upozornit na selhání při plánování veřejného prostoru, který by měl být bezpečný a dostupný pro všechny,“ nastínil Šuranský.
Podobně kriticky se vyjadřuje i Václav Fanta, který v lokalitě žije přes třicet let. „To, co se tu děje, je zločin pro nás slepce,“ kritizuje. I když se dokáže orientovat na vedlejší křižovatce, kde nejezdí auta, považuje ji stále za nebezpečnou kvůli zásobovacím vozidlům. „Zvukové signalizace jsou ve většině měst po světě samozřejmostí, ale v Praze chybí,“ tvrdí.
Radnice slibuje nápravu
Mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková uvádí, že revitalizace Strossmayerova náměstí a rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů přinesly zklidnění dopravy, omezení průjezdu aut a kvalitnější prostor pro chodce.
S tím souhlasí i Jan Kadlas z Institutu plánování a rozvoje: „Díky tomu a pomalejší jízdě tramvají se bezpečnost výrazně zlepšila pro většinu lidí,“ sdělil. Připustil ale, že pro nevidomé toto řešení není ideální, a proto se nyní diskutuje o dalších opatřeních, například o akustické signalizaci aktivované vysílačem v bílé holi nebo o rozšíření pěší zóny.
Praha 7 už ohledně úprav křižovatky na náměstí iniciovala jednání s dopravním odborem magistrátu. „Chceme vytvořit jednotnou metodiku pro bezpečný pohyb osob se zhoršenou orientací v křižovatkách bez semaforů s tramvajovým provozem,“ vysvětlil mluvčí radnice Martin Vokuš. Městská část navrhuje vznik pěší zóny uvnitř křižovatky, revizi bezbariérových prvků a úpravu povrchů s vodícími liniemi podle vzoru z Václavského náměstí.
Strossmayerovo náměstí není ojedinělý případ – s překážkami se lidé se zrakovým postižením potýkají na mnoha místech v metropoli. Chybějící vodící prvky, neoznačené překážky či špatně řešené přechody jim denně komplikují cestu městem. „Úplně stejná křižovatka bez semaforů s tramvajemi je například na I. P. Pavlova, kde se navíc přidává průjezd aut na třech ramenech,“ uvedl Vokuš.