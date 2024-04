Restaurační zahrádky často komplikují život lidem s handicapem. České Budějovice chtějí radu od nevidomých

Nevidomí v Českých Budějovicích začnou pomáhat radnici s řešením nepříznivé situace kolem restauračních zahrádek. Ty často zasahují do míst, která mají sloužit chodcům, a právě nevidomým výrazně komplikují život. Město řeší řadu stížností na provozovatele předzahrádek, kteří i přes daná pravidla a povolené zábory staví do trasy chodců židle a stoly, případně reklamní poutače.

Nevidomý Aleš Klabouch prochází obchodním centrem Mercury na autobusovou zastávku několikrát týdně. Na cestě, která mu byla doposud dobře známá, se ale v polovině března objevily nové překážky, konkrétně předzahrádka kavárny.

„Nevěděl jsem, jestli je to zábor, nebo co to vlastně je. Obcházení bylo hrozné, protože tady byla zabraná pomalu půlka šíře chodníku. V tu chvíli, když si myslíte, že to obejdete, se vám v cestě objeví další stoly nebo židličky,“ popsal Klabouch.

Mediální zástupce obchodního centra Mercury Tomáš Sazima potvrdil, že nábytek byl umístěn v prostoru, kde být neměl. „Nepodařilo se nám to ohlídat, je nám to líto. Až bude zahrádka instalovaná (definitině), můžeme garantovat, že ten nábytek rozhodně nebude vadit žádným chodcům,“ slíbil.