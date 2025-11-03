Policie obvinila muže z vraždy spoluvězně


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie v pondělí obvinila osmadvacetiletého vězně z vraždy spoluvězně, podle kriminalistů ho minulý týden uškrtil. Informovala o tom na síti X. Motiv činu zatím není znám. Kriminalisté vyšetřují případ od čtvrtka, kdy na cele ve věznici v Plzni zemřel odsouzený čtyřiačtyřicetiletý muž.

„Vrchní komisařka obvinila osmadvacetiletého odsouzeného muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se měl dopustit tím způsobem, že druhého vězně uškrtil. Přesný motiv jeho činu zůstává nadále předmětem vyšetřování,“ uvedla policie.

Informace o události zveřejnila policie v pátek, kdy uvedla, že odsouzeného zabil spoluvězeň. Další podrobnosti nesdělila ani vězeňská služba. Mluvčí záchranářů Martin Štěpán sdělil, že přivolaný lékař už mohl jen konstatovat smrt.

Server Novinky.cz v pátek napsal, že událost se stala ve čtvrtek kolem 19:00 v jedné z cel věznice. Podezřelý se údajně k činu přiznal. Server Krimi-Plzeň uvedl, že podezřelým je mnohokrát odsouzený recidivista trestaný za majetkové a násilné činy.

Podobný případ se stal v květnu 2021, kdy po napadení spoluvězněm zemřel v cele vazební věznice v Hradci Králové dvaačtyřicetiletý muž. Na následky rvačky mezi spoluvězni zemřel v říjnu 2010 muž ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku.

