Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, informoval mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních sedmdesáti zaměstnanců.

„V Plané vznikne moderní provoz zaměřený na výrobu magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Celková výše investice přesáhne dvě miliardy korun,“ uvedl mluvčí.

„Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně osm tisíc tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na dvacet tisíc tun,“ řekl mluvčí. V té době tam má pracovat dvě stě lidí.

„Upřednostňujeme zaměstnávání místních obyvatel a poskytujeme jim specializované školení i rekvalifikaci. Nabízíme také kariérní růst pro absolventy a další kvalifikované pracovníky. Naším cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj regionu prostřednictvím stabilních technických pozic,“ řekl generální ředitel Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire Fred Feng.

Podle Veseckého se společnost zavázala k aktivní spolupráci s městem a k zapojení do místních komunitních projektů. „Naším cílem je, aby se závod stal přirozenou součástí města, vytvářel nové pracovní příležitosti a přispíval k rozvoji regionu,“ uvedla starostka Plané s 5700 obyvateli Martina Němečková (STAN).

Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo
Ilustrační foto

Provoz bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci. Podle mluvčího bude výroba v modernizovaných halách s omezením hlukové zátěže a regulovanou logistikou uvnitř areálu.

Mezi zákazníky firmy patří Siemens, Hitachi, GE, Toshiba a Taihan. Zajišťuje také dodávky pro vysoce přesné průmyslové motory. Dosavadní produkce pochází podle mluvčího výhradně z Číny. „Závod v Plané představuje první vstup firmy na výrobní trhy mimo Asii a zásadní krok v její globální expanzi. Jde o historický okamžik i pro Česko, kde se tyto typy magnetických vodičů budou vyrábět poprvé,“ řekl.

Podle Fenga zažívá Evropa rychlý růst poptávky po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, které jsou klíčové pro přechod k čisté energii. „Česká republika nám díky své poloze, silné průmyslové infrastruktuře a transparentnímu podnikatelskému prostředí umožňuje následovat tento trend a rychleji a pružněji reagovat na požadavky klíčových klientů,“ řekl.

Rostoucí výroba českých zbrojovek ovlivňuje trh práce
Výroba zbraní, ilustrační foto

Ředitelka odboru CzechInvestu Gabriela Bauerová uvedla, že agentura v posledních letech sleduje zájem zahraničních firem přesouvat výrobu blíže k zákazníkům, což pro region střední a východní Evropy představuje příležitost získat technologicky vyspělé zahraniční investice.

Gold Cup Electric Apparatus byla založena v roce 1999 ve městě Čchang-ša ve vnitrozemské provincií Chu-nan. Patří mezi nejvýznamnější hráče tamního „kabelářského“ průmyslu a je zařazena mezi 500 předních soukromých výrobních podniků v Číně. Její produktové portfolio zahrnuje silové kabely, holé vodiče, samonosné izolované vodiče, kabely pro elektrotechnická zařízení, vinuté vodiče a specializované kabely.

Produkty jsou využívány ve výrobě, přenosu a transformaci energie, v nových zdrojích energie, distribuci elektrické energie, kolejové dopravě, elektromobilech, stavebnictví, průmyslové výrobě a petrochemii. Zaměstnává 5 tisíc lidí a její výrobky směřují do více než 35 zemí.

Výběr redakce

Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

před 2 mminutami
Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

před 27 mminutami
Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

09:54Aktualizovánopřed 53 mminutami
Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

před 1 hhodinou
Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

před 1 hhodinou
Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

12:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, informoval mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních sedmdesáti zaměstnanců.
před 27 mminutami

Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu mu nabídl Hrzánský palác. Designovaný premiér plánuje ale úřadovat ve sněmovně, případně na pražském Chodově, kde sídlí ANO. Končící kabinet podle Fialy zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice nebo zahraniční státníci.
09:54Aktualizovánopřed 53 mminutami

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti ve městech po celém Česku protestovali proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Podle pořádající iniciativy Univerzity za klima nejsou zástupci Motoristů kompetentní k vedení úřadu. Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, míní zástupci iniciativy.
před 1 hhodinou

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé sobě, Pavel jmenuje v pondělí 15. prosince.
06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Předseda ANO Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi jméno poslance Motoristů Filipa Turka. Dočasné pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat lídr Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Ten následně řekl, že Turek není na seznamu pouze kvůli zdravotní indispozici a v pondělí jej čeká zákrok v nemocnici. Motoristé podle něj náhradu za Turka na post ministra nehledají.
10:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud v Brně uložil dalším dvěma obžalovaným v kauze Stoka peněžité tresty

Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun, jeho firmě UNO trest dvě stě tisíc korun. Soud schválil jejich dohody o vině a trestu, které uzavřeli se státním zástupcem. Tresty jsou mírnější, než které jim soud uložil v roce 2022. Jde o devátou a desátou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek na městské části Brno-střed. Rozhodnutí jsou pravomocná. Obžalobě čelilo původně jedenáct lidí a dvě firmy. Soud schválit dohody může, ale nemusí.
před 5 hhodinami

Reportéři ČT zmapovali majetky „pokladníka Hamásu“ v Česku

Už rok vědí české úřady o tom, že v tuzemsku má dům a firmu osoba zapojená do financování teroristické organizace Hamás. Americké ministerstvo financí na Hamída al Ahmara i na jeho firmy uvalilo sankce loni v říjnu. Úřady mají za prokázané, že hraje významnou roli ve struktuře, která zajišťuje předákům Hamásu luxusní život v zahraničí. Po stopách jemenského podnikatele pátrali Reportéři ČT v Teplicích a okolí, kde má vilu a kde také žije početná arabská komunita. Natáčel Jan Moláček.
před 5 hhodinami

Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí, které jsou majetkem Ruska. Zápis na sankční seznam vedl k zablokování účtů a zmrazení desítek nemovitostí, které například nelze prodat.
před 5 hhodinami
Načítání...