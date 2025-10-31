Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

Kriminalisté od čtvrtka vyšetřují násilný čin mezi dvěma odsouzenými vězni v plzeňské věznici na Borech. Případ kvalifikovali jako zločin vraždy. Policie o tom informovala na sociální síti X.
„V současné době je případ, kterým se zabývají krajští kriminalisté, ve fázi prověřování. Více informací tedy není možné v tuto chvíli poskytnout,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Podle ní je z činu podezřelý osmadvacetiletý odsouzený, obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž. Podezřelého kriminalisté vyslýchají přímo ve věznici.
Mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová událost v SMS zprávě potvrdila. „Ano, včera (ve čtvrtek, pozn. red.) došlo k úmrtí vězněné osoby ve Věznici Plzeň. Událost je v šetření v součinnosti s Policií ČR a více informací v tuto chvíli podat nelze,“ sdělila.
Server Novinky.cz napsal, že se událost stala kolem 19:00 v jedné z cel věznice. Podezřelý se údajně přiznal, že spoluvězně uškrtil.
Do věznice byla přivolána posádka Zdravotnické záchranné služby. „Náš lékař ale už mohl jen konstatovat smrt,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí záchranářů Martin Štěpán.