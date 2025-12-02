Plastický chirurg prohrál soud, dluží odškodné. A operuje dál


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
12 minut
Reportéři ČT: Neestetická chirurgie II
Plastický chirurg z Plzně Jan Bouda kvůli nepovedeným operacím prohrál soudy s několika pacientkami, má jim zaplatit vysoké odškodné. To ale zatím neudělal a dál operuje. Reportéři ČT o případu natáčeli už na jaře. Nyní zjistili, že stejné problémy s ním měly i pacientky z Německa. A že pochybil, už i v tomto případě potvrdil soud. Vyšetřuje jej také policie. Oběti hovoří o ignorování předoperačního vyšetření či nekróze při převazech. O současném působení lékaře natáčela Jevhenija Vachničenko.

„Odstříhával mi černou kůži bez umrtvení.“ Plastický chirurg dluží na odškodném
Reportéři ČT: Neestetická chirurgie

