Plastický chirurg prohrál soud, dluží odškodné. A operuje dál

12 minut
Plastický chirurg z Plzně Jan Bouda kvůli nepovedeným operacím prohrál soudy s několika pacientkami, má jim zaplatit vysoké odškodné. To ale zatím neudělal a dál operuje. Reportéři ČT o případu natáčeli už na jaře. Nyní zjistili, že stejné problémy s ním měly i pacientky z Německa. A že pochybil, už i v tomto případě potvrdil soud. Vyšetřuje jej také policie. Oběti hovoří o ignorování předoperačního vyšetření či nekróze při převazech. O současném působení lékaře natáčela Jevhenija Vachničenko.