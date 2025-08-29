Pitvy stovky těl nutrií, které nechalo odchytit město Plzeň, prokázaly, že tito hlodavci v centru přenášejí nemoci ohrožující zdraví lidí i zvířat. Problémy s přemnoženými nutriemi řeší i další města – radnice zakazují jejich krmení, organizují odchyt nebo povolují odstřel.
Pitvy těl nutrií v Plzni odhalily nebezpečné nemoci, radnice řeší přemnožení
„Z kontrolních vzorků, které jsme odebrali, se prokázala především nákaza parazity, ale i hrozba infekčních onemocnění přenosných na člověka,“ uvedl k pitvě těl odchycených nutrií náměstek primátora Plzně Aleš Tolar (STAN). Nejčastější onemocnění, která mohou tito hlodavci přenášet, jsou salmonelóza, leptospiróza či tularemie.
Přemnožení zvířat v centru Plzně způsobilo především jejich krmení. Podle radnice nebyla běžná likvidace možná. „Klasická deratizace pomocí nástrah nebo aplikačních prostředků v místě není vhodná, protože jde o rekreační oblast s vysokou návštěvností,“ vysvětlil Tolar. Plzeň proto bude v odlovu pokračovat, protože nutrie se do centra stahují po přítocích všech čtyř řek.
Vysoké pokuty za krmení
S přemnoženými nutriemi se potýkají i Klatovy. Město vyvěsilo cedule se zákazem jejich krmení, ale tabulky někdo během týdne zničil. Za krmení volně žijících zvířat přitom v Klatovech hrozí pokuta až deset tisíc korun. „Lidé nakoupí zeleninu, saláty a nahází jim to sem. Nutrie si na to rychle zvykly,“ popsal ředitel Technických služeb města Klatovy Libor Hošek.
Radnice zároveň povolila odstřel, díky němuž se podařilo zlikvidovat velkou část populace podél Drnového potoka. Tam hlodavci svými norami narušovali břehy, které se při vyšším průtoku vody mohly sesunout.
Ohrožení ptáci i obojživelníci
Odchyt přemnožených nutrií, které ničí břehy a ohrožují místní faunu, zahájila také Olomouc. Nepůvodní býložravec poškozuje břehy řeky Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice, ničí trávníky v parcích a konkuruje původním živočišným druhům, například hryzci vodnímu či vodním ptákům.
Podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu Petra Loyky se populace nutrií v Olomouci stále zvyšuje. „V jednom vrhu samice rozšíří kolonii o pět až šest mláďat. Vrhy má přitom několikrát ročně. K jejich rozmnožování přispívá i dostatek potravy ve městě,“ uvedl.
Nutrie zároveň ničí prostředí potřebné pro obojživelníky. Úbytek vegetace podle Loyky negativně ovlivňuje hnízdění ptáků a podhrabané břehy mohou vést k pádům stromů. „Proto s nimi nemůžeme mít slitování, i když nás za to někteří kritizují a snaží se do čistě biologického problému vnášet emoce,“ dodal.
Loni myslivci na Olomoucku odstřelili přes tři stovky nutrií. „Odchyt ve městě nyní zajišťují oprávněné osoby, vše je řádně evidováno a místa po zásahu jsou vyčištěna a vydezinfikována,“ doplnil Loyka. Na odstřel nutrií město postupně vyčlení až dvě stě tisíc korun.