Pardubické letiště odmítlo půlmiliardovou investici

Civilní letiště v Pardubicích nečekaně a bez udání důvodů zastavilo projekt výstavby centra pro servis dopravních letadel. Odmítlo tak zhruba půlmiliardovou investici a roční příjem z nájmu ve výši šesti milionů korun. Zdůvodnilo to riziky a nepřipraveností projektu, investor to ale odmítá a nechápe, proč vedení letiště nechce peníze, které lze podle něj tak snadno vydělat. Například servisní centrum na ostravském letišti má roční tržby až miliardu korun.

Plánovaný projekt ale končí. Provozovatel pardubického letiště East Bohemian Airport (EBA) totiž 20. srpna vypověděl investorovi společné memorandum, žádné důvody mu ale nesdělil. „Nechali jsme si zpracovat ekonomickou analýzu a analýzu bezpečnostních rizik, a nevyšlo nám to příznivě. Stavba hangáru by nám sebrala 300 až 400 parkovacích míst. Rizika převažují nad krátkodobým ziskem,“ vysvětlil předseda představenstva EBA Letiště Pardubice Jindřich Tauber (SOCDEM).

Většina letadel se v Pardubicích nezdrží déle než několik hodin. V případě uskutečnění investice by mohla zůstat i několik měsíců. Hangáry za 600 milionů korun měly stát hned vedle haly letiště. Nájemce měl platit šest milionů ročně. Letiště by inkasovalo víc za provoz i palivo.

Investor rozhodnutí pardubického letiště nechápe. „V době, kdy je to letiště permanentně ve ztrátě, tak by mě v životě nenapadlo, že se takhle jednoduše vydělaných peněz zřekne dobrovolně,“ řekl za společnost Aeropartner Praha Richard Santus.

Pro obyvatele by byl přínos nula, řekl primátor

Vedení Pardubic se k situaci postavilo vlažně. „Nějaký finanční přínos za poplatky, za přistání a za servis by tam byl, ale pro obyvatele města by to byl přínos nula,“ sdělil pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO).

Jenže Aeropartner chtěl na letišti v Pardubicích dát práci až 120 dělníkům. „Vadí mi, že se vlastně dva a půl roku tady na něčem společně dohadujeme, a najednou je komunikační stop. Bouchám na všechny dveře, nikdo neodpovídá,“ reagoval Santus.