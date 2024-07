Málo pasažérů nevadí, krajská letiště nejsou zbytečná, míní Kuba a Netolický

Česko má aktuálně šest letišť s povolením k mezinárodnímu provozu. Nejvytíženější je to v Praze, loni odbavilo skoro čtrnáct milionů lidí. Naopak nejméně pasažérů prošlo nejnovějším letištěm v Českých Budějovicích, které dosáhlo na deset tisíc odbavených. Menší letiště bývají drahá a ztrátová, i tak ale stojí za to je provozovat, shodli se v Událostech, komentářích hejtmani Jihočeského a Pardubického kraje Martin Kuba (ODS) a Martin Netolický (SOCDEM).

Na otázku, jestli není letišť moc, neexistuje podle Kuby jasná odpověď. Řešením podle něj ale rozhodně není rušit už stávající letiště, alespoň tedy ne to v Českých Budějovicích, přestože ho uvedlo do provozu předchozí politické vedení města.

Vzdušný přístav na jihu Čech má podle Kuby velký potenciál. „Kraje dávají peníze do spousty věcí, které zlepšují podmínky k životu. (…) Právo na letiště je legitimní politické rozhodnutí, které každý může obhájit.“ Civilní letiště zděděné po předchozích garniturách nehodlá rušit ve svém městě ani Martin Netolický.

Snazší cesta k moři či kongresová turistika, hájí letiště hejtmani

Oba hejtmani odmítli, že by investování do ztrátových projektů letišť bylo zbytečné. Zřízení letiště v Budějovicích vidí Kuba jako dostupnější alternativu cesty k moři, která by pro Jihočechy jinak s cestou do Prahy zabrala třeba i celý den. „Navíc je tu řada dalších atributů, které letiště do kraje přináší. Obrovský ekonomický potenciál má například velká plocha okolo letiště, na které může třeba vyrůst hangár na opravu letadel,“ dodal Kuba.