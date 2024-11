Ostrava rozdělí mezi zaplavené domácnosti 38 milionů

Připomněl, že jde již o několikátou vlnu pomoci zaplaveným lidem. „Od povodní to byla pomoc města, což by dar ve výši dvacet tisíc korun, pak šla státní pomoc z úřadu práce až do výše dvaasedmdesát tisíc korun a poté i pomoc neziskových organizací z těch zdrojů, do nichž mohli přispívat občané České republiky a teď je v podstatě čtvrtá vlna,“ podotkl Boháč. K nejpostiženějším lokalitám ve městě patří například Slezská Ostrava, Nová Ves nebo z hlediska poškození bytů Moravská Ostrava a Přívoz.

Státní pozemky

Ostrava přijme také nabídku státu na bezúplatný převod pozemků, na nichž by mohla v budoucnu vzniknout nová zástavba. Pozemky by mohli využít lidé, jejichž domy budou muset být zdemolovány, případně obyvatelé ze záplavových zón, kteří by je chtěli opustit a nový domov si vybudovat na bezpečnějším místě.

Podmínkou převodu státních pozemků na město je zahájení výstavby domů do dvou let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch města. Další podmínkou je pak dokončení stavby do pěti let od tohoto vkladu. V případě nesplnění podmínek budou pozemky převedeny zpět do vlastnictví státu.

Ostrava od Státního pozemkového úřadu získala návrh na převod zhruba tří set pozemků v různých částech města, nakonec vytipovala třináct. Řada nabízených pozemků nebyla pro rodinnou zástavbu zcela vhodná.

Pozemky, které nebudou využity, město následně vrátí státu. Pozemky chce přednostně nabídnout lidem, kteří o své nemovitosti přijdou kvůli demolicím. V další vlně případně i zájemcům, kteří budou chtít opustit záplavové oblasti.