Oba několikametroví motýli už jsou na budově obchodního domu Máj

„Zásah do veřejného prostoru to bezpochyby je, nicméně ve spojitosti právě s tou Národní třídou a Májem, kde se děly nejrůznější věci v rámci naší historie, tak si myslíme, že to doopravdy smysl dává,“ uvedl za investora Amadeus Real Estate Martin Klán.

„Je to veselé, je to barevné a je to veliké, ale proč ne? To je můj první dojem. Hlavně nevím, proč to vzbuzuje tolik pozornosti,“ reagovala na novou výzdobu obchodního domu architektka Eva Jiřičná.

„Pro mě je celá instalace o poctě československým stíhacím pilotům, kteří sloužili v britské armádě, v RAF,“ řekl už v sobotu David Černý. „To, že je to na Máji, vzniklo z toho důvodu, že jsem byl osloven majitelem, jestli bych byl ochoten nějaký návrh předložit jako instalaci zvenku Máje. A já jsem zjistil, že mi konvenuje tahleta socha i pro tuto příležitost,“ doplnil.

Motýli mají „zdobit“ Máj jeden rok

Pražští památkáři umístění plastik na Máj povolili na jeden rok. V uplynulých týdnech to kritizovali někteří odborníci. Klub Za starou Prahu uvedl, že návrh vykazuje známky typického kýče a jeho prvoplánově líbivý motiv má fascinovat a zároveň emotivní připomínkou památky československých letců vyvolat dojetí. Černý kritiku odmítá.