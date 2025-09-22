Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) k obvinění kvůli pronajímání městských bytů řekl, že se vědomě ničeho nedopustil. Stejně se na jednání městského zastupitelstva vyjádřil jeho náměstek Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov). O jejich odvolání zastupitelstvo nejednalo, návrh opozice na zařazení tohoto bodu do programu neprošel. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci Baránek a Vachtarčík nereagovali.
Ničeho jsem se vědomě nedopustil, řekl k obvinění havířovský primátor
„Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s Policií České republiky. A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl primátor. Zopakoval tak to, co těsně předtím řekl jeho náměstek pro sport.
„Já osobně si nejsem vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci. Ale, a to vy všichni moc dobře víte, s ohledem na to, že jsme vázáni mlčenlivostí, se nebudeme a nemůžeme k této věci dále vyjadřovat,“ sdělil Vachtarčík. Dodal, že děkuje za ctění presumpce neviny.
„Nevidím jediný důvod, proč bych rezignoval. Kdybych měl pocit jakéhokoliv pochybení, tak to udělám,“ dodal Vachtarčík po jednání zastupitelstva novinářům. Poznamenal, že kdyby jim koaliční partneři nevěřili, tak by zřejmě na začátku jednání dopadlo jinak hlasování o návrhu opozice, která do programu neúspěšně chtěla zařadit bod o odvolání obviněných z funkcí ve vedení města.
Havířov vede koalice ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů. V opozici po volbách skončily Havířov sobě, SPD a KSČM.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl v pátek, že podle jeho informací nešlo o korupci, přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit.
Obvinění sedmi lidí
V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě.
Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. „Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku Statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Náměstkyně okresní státní zástupkyně pověřená vedením pobočky v Havířově Dagmar Heumannová v pondělí sdělila, že veškeré informace, které mohli, už zveřejnili. „Momentálně nemůžeme k případu uvést nic dalšího,“ doplnila.
Správu a údržbu bytového a nebytového fondu města má na starosti Městská realitní agentura Havířov. „K aktuálnímu obvinění nemáme žádné informace. S policií jsme v minulosti vždy spolupracovali, ale nikdy jsme od ní neměli žádnou zpětnou vazbu,“ řekla minulý týden mluvčí agentury Simona Součková.
Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení. Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně její trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobných povinných plateb.