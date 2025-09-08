Záchranáři a hasiči zasahuji ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u nehody autobusu, který převážel studenty. Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl řekl, že nikdo není v ohrožení života, tři lidé jsou ale zraněni těžce. Do nemocnice zatím záchranáři transportovali čtyři zraněné, počet se ale ještě může změnit. Mluvčí hasičů Kamila Langerová uvedla, že zraněno bylo všech 32 studentů, kteří v autobuse cestovali.
V Beskydech havaroval autobus se studenty
Nehoda se stala okolo 09:30. „Všechny složky Integrovaného záchranného systému právě zasahují ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u havárie autobusu, který převážel studenty. Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc,“ uvedla policie. Silnice, kde se nehoda stala, byla uzavřena.
„Řidič autobusu při jízdě ke ski areálu vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení, poté se převrátil na bok. Technická závada může být jednou z možných příčin. Autobus bude zajištěn k dalšímu odbornému zkoumání,“ dodali policisté po poledni. Dechová zkouška u řidiče byla negativní.
Záchranáři ošetřili 32 studentů a dva dospělé. Tři zranění byla těžká, dvě středně těžká, zbytek lehká, uvedli. Redaktor ČT Marek Slavík dopoledne popsal, že u středně těžce zraněných mělo jít především o zranění horních i dolních končetin.
Nehoda se stala u Ski Parku Gruň. Jeho výkonný ředitel Kemal Rušitovič uvedl, že autobusem jeli studenti z ostravské střední školy, kteří cestovali na adaptační pobyt. Nikdo z autobusu podle něj nebyl zraněný vážně, studenti byli spíš v šoku. „Na místě jsou pro poskytnutí posttraumatické péče přítomni také členové posttraumatických týmů,“ prohlásila Langerová. Doplnila, že k nehodě byla vyslána také rekognoskační skupina Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína na Opavsku. „Měla by provést vyproštění a převoz autobusu,“ upřesnila mluvčí hasičů.