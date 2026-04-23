Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) potvrdilo pokutu sto tisíc korun společnosti BorsodChem MCHZ za znečištění řeky Odry v roce 2024. České televizi to sdělila mluvčí resortu Veronika Krejčí. Firma s pokutou nesouhlasí, ale žádné další kroky už podnikat nebude, uvedla mluvčí společnosti. Pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) poprvé minulý rok v září, v prosinci ale MŽP rozhodnutí zrušilo, inspekce rozhodla znovu letos v únoru. Firma měla do řeky vypouštět kyanid a zinek, které mohly otrávit desítky ryb.
„Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v zákonné lhůtě a potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o udělení pokuty ve výši sto tisíc korun,“ uvedla Krejčí s tím, že trest je již pravomocný. „Proti rozhodnutí se již není možné odvolat. Jediná možnost je případná správní žaloba,“ vysvětlila.
Tu ale společnost BorsodChem MCHZ podle své mluvčí Pavlíny Besedové nezvažuje. „Naše společnost s finálním rozhodnutím o uložení pokuty ve výši sto tisíc korun nesouhlasí, ale respektuje jej,“ prohlásila a doplnila, že firma částku už uhradila. „Proti tomuto rozhodnutí již nebudeme podávat žádné opravné prostředky ani činit další právní kroky, včetně podání správní žaloby,“ dodala mluvčí.
Inspekce v souvislosti se znečištěním řeky v prosinci roku 2024 uložila pokuty firmám BorsodChem a GALVAN CZ minulý rok v září. GALVAN CZ se ale proti rozhodnutí neodvolala, trest 380 tisíc korun se pro ni proto stal pravomocným.
„Havárii na řece Odře 17. prosince 2024 způsobil jednorázový únik dvou znečišťujících látek – kyanidu a zinku,“ popsala dříve mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Podle ní na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dvě společnosti, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění řeky Odry přispět.
Firma nedostala pokutu jako původce havárie
Společnost BorsodChem se ale proti rozhodnutí následně odvolala. V prosinci jí poté resort životního prostředí jako odvolací orgán vyhověl a případ tak vrátil inspekci. Krejčí v prosinci pro ČT vysvětlila, že firma nedostala pokutu jako původce havárie na Odře. „Ale pouze za to, že v konkrétních dnech a časech na přelomu let 2024 a 2025 v rozporu s integrovaným povolením vypouštěla odpadní vody s obsahy zinku a kyanidů do Odry,“ upřesnila.
Ministerstvo uvedlo, že tuto skutečnost nijak nezpochybnilo, pouze chtělo po inspekci vysvětlit, proč ČIŽP zasáhla až po prosincové otravě ryb, i když o vypouštění určitého množství zinku věděla dlouhodobě. ČIŽP znovu rozhodla letos v únoru, BorsodChem se proti jejímu rozhodnutí opět odvolala. MŽP ale tentokrát rozhodnutí inspekce potvrdilo. Kauza tak končí.
Leklé ryby se objevily na soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz 17. prosince 2024. Původně se případem zabývala policie, která v březnu minulého roku vyšetřování uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek.
„Znalci zjistili, že se do řeky Odry dostala tekutina, která obsahovala zinek a kyanid. Tato tekutina mohla stéct z jedné nedaleké společnosti přes kanál do řeky Odry. Prověřováním se podařilo prokázat, že ryby uhynuly na kombinované působení zinku a kyanidu,“ sdělila už dříve mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.