Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) potvrdilo pokutu sto tisíc korun společnosti BorsodChem MCHZ za znečištění řeky Odry v roce 2024. České televizi to sdělila mluvčí resortu Veronika Krejčí. Firma s pokutou nesouhlasí, ale žádné další kroky už podnikat nebude, uvedla mluvčí společnosti. Pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) poprvé minulý rok v září, v prosinci ale MŽP rozhodnutí zrušilo, inspekce rozhodla znovu letos v únoru. Firma měla do řeky vypouštět kyanid a zinek, které mohly otrávit desítky ryb.

„Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v zákonné lhůtě a potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o udělení pokuty ve výši sto tisíc korun,“ uvedla Krejčí s tím, že trest je již pravomocný. „Proti rozhodnutí se již není možné odvolat. Jediná možnost je případná správní žaloba,“ vysvětlila.

Tu ale společnost BorsodChem MCHZ podle své mluvčí Pavlíny Besedové nezvažuje. „Naše společnost s finálním rozhodnutím o uložení pokuty ve výši sto tisíc korun nesouhlasí, ale respektuje jej,“ prohlásila a doplnila, že firma částku už uhradila. „Proti tomuto rozhodnutí již nebudeme podávat žádné opravné prostředky ani činit další právní kroky, včetně podání správní žaloby,“ dodala mluvčí.

Inspekce znovu potrestala firmu za znečištění Odry
Zásah hasičů na řece Odře kvůli úhynu ryb na konci roku 2024

Inspekce v souvislosti se znečištěním řeky v prosinci roku 2024 uložila pokuty firmám BorsodChem a GALVAN CZ minulý rok v září. GALVAN CZ se ale proti rozhodnutí neodvolala, trest 380 tisíc korun se pro ni proto stal pravomocným.

„Havárii na řece Odře 17. prosince 2024 způsobil jednorázový únik dvou znečišťujících látek – kyanidu a zinku,“ popsala dříve mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Podle ní na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dvě společnosti, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění řeky Odry přispět.

Firma nedostala pokutu jako původce havárie

Společnost BorsodChem se ale proti rozhodnutí následně odvolala. V prosinci jí poté resort životního prostředí jako odvolací orgán vyhověl a případ tak vrátil inspekci. Krejčí v prosinci pro ČT vysvětlila, že firma nedostala pokutu jako původce havárie na Odře. „Ale pouze za to, že v konkrétních dnech a časech na přelomu let 2024 a 2025 v rozporu s integrovaným povolením vypouštěla odpadní vody s obsahy zinku a kyanidů do Odry,“ upřesnila.

Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci
Možná otrava řeky Odry

Ministerstvo uvedlo, že tuto skutečnost nijak nezpochybnilo, pouze chtělo po inspekci vysvětlit, proč ČIŽP zasáhla až po prosincové otravě ryb, i když o vypouštění určitého množství zinku věděla dlouhodobě. ČIŽP znovu rozhodla letos v únoru, BorsodChem se proti jejímu rozhodnutí opět odvolala. MŽP ale tentokrát rozhodnutí inspekce potvrdilo. Kauza tak končí.

Leklé ryby se objevily na soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz 17. prosince 2024. Původně se případem zabývala policie, která v březnu minulého roku vyšetřování uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek.

„Znalci zjistili, že se do řeky Odry dostala tekutina, která obsahovala zinek a kyanid. Tato tekutina mohla stéct z jedné nedaleké společnosti přes kanál do řeky Odry. Prověřováním se podařilo prokázat, že ryby uhynuly na kombinované působení zinku a kyanidu,“ sdělila už dříve mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.

V Ostravě řeší možnou otravu Odry, uhynulo větší množství ryb
Moravskoslezští hasiči postavili nornou stěnu, která byla kvůli úhynu ryb umístěna v řece Odře

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc

Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Srážka vlaků nedaleko Kodaně si vyžádala 18 raněných, stav pěti je kritický

Srážka vlaků nedaleko Kodaně si vyžádala 18 raněných, stav pěti je kritický

Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér

Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér

Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

ŽivěSněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Veterináři zakazují v Česku prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu

Veterináři zakazují v Česku prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu

Kauza znečištění řeky Odry končí. Ministerstvo potvrdilo firmě pokutu sto tisíc

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) potvrdilo pokutu sto tisíc korun společnosti BorsodChem MCHZ za znečištění řeky Odry v roce 2024. České televizi to sdělila mluvčí resortu Veronika Krejčí. Firma s pokutou nesouhlasí, ale žádné další kroky už podnikat nebude, uvedla mluvčí společnosti. Pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) poprvé minulý rok v září, v prosinci ale MŽP rozhodnutí zrušilo, inspekce rozhodla znovu letos v únoru. Firma měla do řeky vypouštět kyanid a zinek, které mohly otrávit desítky ryb.
Hrdinu hry Velryba tíží samota. A jeho představitele dvě stě kilo navíc

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
Komorní scéna Aréna uvádí hru inspirovanou zakázaným románem

Dramatik a dramaturg Tomáš Vůjtek připravil pro Komorní scénu Aréna v Ostravě novou hru. Pod názvem „Klaus Mann napsal Mefista“ hledá v osudech německého spisovatele i jeho zakázaného románu zamyšlení pro současnost.
Oholili mi hlavu, ale integritu mi vzít nemohli, říká přeživší holocaustu

Významná psycholožka a psychoterapeutka Lydia Tischlerová prožila dětství poznamenané holocaustem, deportacemi i pobytem v Osvětimi. Hrůzy války podle ní formovaly její celoživotní směřování k psychoterapii. Po válce našla nový domov v Anglii, později pomáhala rozvíjet psychoterapeutické vzdělávání i v tuzemsku.
Chátrající armádní areály se mění. Kasárna nahrazují školy, byty i domovy

V Benešově začala demolice bývalých Táborských kasáren z konce 19. století. Areál, který sloužil armádě více než sto let, má ustoupit výstavbě školy. Nejde o jedinou proměnu vojenského objektu – kasárna v Česku postupně mizí a nahrazují je budovy jiného účelu podle potřeb měst. Například v Pardubicích vyroste na místě bývalých kasáren škola, v Mostě domov pro lidi s duševním onemocněním a v Opavě se budovy kasáren rekonstruují na byty.
Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
