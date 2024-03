Lidický památník shání miliony na zrestaurování dětského sousoší, poničilo ho počasí

Akademická sochařka Marie Uchytilová pracovala na sousoší od roku 1969 až do své smrti o dvacet let později. Hotové dílo ale nikdy neviděla, stejně jako nic z finančních darů, které se vybraly. První tři sochy tak odlila do bronzu ze svých vlastních úspor. Poslední děti doplnily sousoší až na přelomu tisíciletí. Hlavně vlivem počasí už ale i ony korodují a chátrají.

„Nejhorší situace je asi u skupiny pěti dětí, kde se objevují skvrny, ta patina částečně odešla, vystupuje původní materiál,“ přibližuje ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Špatný stav díla potvrdili restaurátoři – sochy tak musejí odborníci v ateliérech očistit, dát jim novou patinu a zakonzervovat.

„Jdou určité legendy, že byly využívány i roztavené sochy komunistických funkcionářů, a materiál tak nebyl vždycky úplně ideální. Je i na první pohled vidět, že každá skupina těch postav vypadá trošku jinak, podle toho, kde byly odlévány,“ doplnil Stehlík.

V pondělí zavřeno

Současná sbírka má odkazovat nejen na tu původní, ale i připomenout lidem lidickou tragédii a dětské oběti války. Na další opravy v areálu památníku má přispět stát. „Ministerstvo kultury má připraveny finanční prostředky na další projekty, můžeme jmenovat například rekonstrukci hráze rybníku Ležák či restaurování základů Horákova statku,“ uvedla mluvčí resortu Jana Zechmeisterová.

Kvůli vládním škrtům už nicméně letos památník zrušil některé akce. Nově také zavírá v pondělí.