Obyvatelé Horního Lapače na Kroměřížsku a sousedních Martinic blokují silnici, která prochází jejich obcemi. Jde o vytíženou silnici druhé třídy, která spojuje Zlín s Holešovem. Místní chtějí upozornit na nemožnost využívat téměř dokončenou dálnici D49. V Martinicích se protest uskutečnil také před dvěma týdny. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by dálnice mohla být otevřená příští rok na jaře.
Lidé v Martinicích a Horním Lapači blokují silnici, žádají dostavbu dálnice D49
Téměř hotový úsek dálnice D49 vede blízko obcí a měl by z nich odvést podstatnou část tranzitní dopravy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni v prosinci otevřelo první úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku dlouhý asi 9,8 kilometru. Sjezd z dálnice končí na kruhové křižovatce mezi Martinicemi a Holešovem. Navazující 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice do Fryštáku na Zlínsku je téměř hotový, jezdit se po něm však nedá.
Chybí dokončit především dvousetmetrový sjezd z dálnice na kruhový objezd u Fryštáku. Kvůli žalobě Dětí Země a následným rozhodnutím soudu a resortu dopravy přišlo ŘSD o stavební povolení. Nutný je i nový proces EIA, který se zabývá vlivem stavby na životní prostředí.
Řidiči tak musí dále jezdit po souběžné silnici vedoucí přes Fryšták, Horní Lapač a Martinice. Podle martinického starosty Pavla Fiuráška (za Obec Martinice pro Vás) obcí denně projede třináct tisíc aut, což způsobuje prašnost i otřesy v domech, obává se i o bezpečnost chodců.
Na zvýšenou intenzitu dopravy si stěžuje i starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková (za KDU-ČSL). „Po otevření přivaděče z dálnice D49 u Holešova je zvýšená intenzita dopravy. Začala nás tady trápit i nákladní doprava. Hlavně to děláme proto, že chceme bezpečí pro naše občany,“ uvedla starostka.
V obci je jen jeden přechod
V obci s téměř třemi sty obyvateli je jeden přechod. Dřív neměly například děti problém přejít přechod při cestě do školy. „Rodiče byli zvyklí, že se mohli spolehnout na to, že ten přechod přejdou, ale aut je už skutečně hodně,“ uvedla starostka. Před dvěma týdny se obyvatelé Horního Lapače zapojili do stejného protestu v sousedních Martinicích. Tentokrát chtěli uspořádat vlastní protest. „Chtěli jsme upozornit, že se to týká i jiných obcí než Martinic, dalších obcí podél silnice, je to regionální problém,“ uvedla Hudečková.
Dálnice by se podle Kupky mohla otevřít příští rok na jaře. „Děláme všechno, abychom jeden jediný den nepromeškali. Do konce října by mělo proběhnout veřejné projednání EIA. To je významný krok. Míříme k tomu, abychom v ideálním případě mohli mít stanovisko EIA na přelomu listopadu a prosince. To je práce ministerstva životního prostředí. Hned na to navážou naše kroky, abychom dokázali tu stavbu dokončit v co nejkratším čase,“ řekl. Termíny však podle něj není možné uspíšit.