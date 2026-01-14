Středoškoláci se budou ve Vysokém Mýtě učit zvládat krizové situace za volantem


Na autodromu ve Vysokém Mýtě odstartoval v Česku ojedinělý pilotní projekt zaměřený na zvládání krizových situací za volantem. Dopravní odborníci ho připravili pro nejmladší řidiče ze středních škol. Projekt kombinuje teoretickou výuku, praktický výcvik na polygonu, výuku první pomoci pomocí virtuální reality a měření reakční doby na simulátorech.

Sníh, náledí a déšť jsou pro řidiče na silnicích pohromou. Pro kurz zvládání krizových situací ale představují ideální podmínky. Jako první absolvovali výcvik učitelé. Slalom na náledí si Michal Burian z Autoklubu ČR vyzkoušel poprvé. Stejně tak krizové brzdění, vyhýbací manévry, klouzání z kopce a další nebezpečné situace. „Cítím, že to pod koly silně podkluzuje, musím lehce ubrat rychlost a opravdu mám co dělat,“ popsal jízdu na ledu.

Po učitelích vyrazí na polygon také žáci. „V naší autoškole se tohle nedá vyzkoušet, takže když je budeme posílat sem, určitě si to budou moci nacvičit,“ uvedl Pavel Lhoták ze Střední školy automobilní v Holicích. „Pro studenty to bude velká zkušenost,“ doplnil Petr Mikolášek z odborného učiliště v Chroustovicích.

Krizové situace

Dvě hodiny za volantem a stejně dlouhý teoretický výklad mají řidiče naučit, jak krizovým situacím předcházet. „Ta možnost vyzkoušet si to na vlastní kůži je opravdu skvělá a musí se to prožít,“ poznamenal Burian.

Kurz připravili odborníci z Autoklubu, kteří na autodromu školí i policisty. Na projektu se podílelo také pardubické hejtmanství. „Byli bychom moc rádi, aby nehodovost mladých řidičů a studentů, kteří jsou dlouhodobě rizikovou skupinou, byla co nejnižší. A také bychom byli rádi, kdyby se náš projekt podařilo rozšířit i do dalších regionů,“ řekl místopředseda Autoklubu Karosa Vysoké Mýto Jan Dušek.

První středoškoláci z Pardubického kraje si jízdu na polygonu vyzkoušejí v únoru, následovat budou studenti z dalších krajů.

Správná reakce při smyku může zabránit nehodě. Základem jsou ale dobré pneumatiky a sezení
Auto na kluzké silnici

Ve spolupráci ministerstva dopravy, BESIPu a Pardubického kraje se na Autodromu Vysoké Mýto uskutečnily už loni v listopadu dva speciální kurzy bezpečné jízdy určené pro sedmnáctileté řidiče kategorie L17 (řidičský průkaz od sedmnácti let s mentorem) a jejich mentory. Zúčastnilo se jich celkem 52 zájemců.

Mladí řidiči, zejména začínající, stále představují rizikovou skupinu. Program L17 ale ukazuje pozitivní trend – tito řidiči bourají méně než jejich starší kolegové a dopouštějí se méně přestupků. „Vyhodnocení prvního roku fungování ukázalo, že mladí řidiči L17 jsou zodpovědnější – spáchali pouze 8,4 procenta přestupků oproti osmnáctiletým i starším řidičům a měli v roce 2024 jen minimální počet nehod,“ uvádí ministerstvo dopravy.

Skoro polovina nových řidičů byla loni sedmnáctiletých

Loni získalo podle ministerstva dopravy řidičské oprávnění více než třicet tisíc mladých lidí ve věku sedmnáct let, což je téměř polovina všech nových řidičů. V roce 2024 jich bylo 24 tisíc. Možnost získat řidičské oprávnění na osobní automobil v sedmnácti letech místo původních osmnácti platí od 1. ledna 2024. Do dosažení plnoletosti mohou začínající řidiči za volant pouze pod dohledem zkušeného mentora.

Systém autoškoly od sedmnácti let má mladým řidičům umožnit získat více zkušeností ze silničního provozu pod dohledem zkušeného řidiče a snížit rizikovost prvních samostatných jízd. Podle mluvčího resortu dopravy Františka Jemelky se přítomnost mentorů pozitivně promítá do chování mladých řidičů. „Ministerstvo podporuje osvětové aktivity a vzdělávání mentorů,“ uvedl.

BESIP tento trend snižování nehodovosti mladých řidičů podporuje také osvětovými kampaněmi „Kamarádi v automobilu“ a „Nultá hodina autoškoly“.

Program pro sedmnáctileté řidiče pod dohledem se osvědčil
Ilustrační foto: autoškola

