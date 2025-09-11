Do jihočeského Tábora může o víkendu zamířit až šestnáct tisíc návštěvníků. Město pořádá od 12. do 14. září Táborské slavnosti, které se letos ponesou v duchu oslav 600 let od úmrtí Jana Žižky. Centrum města bude uzavřené pro automobily. Tábor proto posílí hromadnou dopravu i policejní hlídky.
Tábor o víkendu čeká tisíce návštěvníků. Slaví 600 let od úmrtí Žižky
„Teď máme prodáno v předprodeji osm a půl tisíce vstupenek,“ řekla České televizi vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Tábor Radka Šimková. Celkově město očekává až dvanáct tisíc platících návštěvníků. Děti mladší dvanácti let a lidé nad šedesát pět let mají vstup zadarmo. „I s neplatícími návštěvníky by to mohlo být až šestnáct tisíc lidí,“ dodala Šimková.
Akce tak ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Od pátku od 10:00 do neděle do 22:00 budou zrušeny spoje dvou linek autobusů číslo 60 a 61 na Žižkově náměstí a v centru historického města, kde bude program festivalu. Místo nich budou posílené hlavní spoje městských autobusů. „Budeme posilovat linku 30 po skončení akcí na náměstí a samozřejmě během soboty na akce a z nich,“ uvedl ředitel divize autobusové dopravy Commet+ Aleš Melich.
„V sobotu budou místo jedné linky číslo 10 jezdit vždy dvě,“ dodal Melich. Dopravce bude mít na místě i dispečery, kteří budou kontaktovat řidiče, pokud bude potřeba více spojů. Na třech linkách nasadí během festivalového víkendu i kloubové autobusy. V čase průvodů pak bude na Křižíkově náměstí omezena městská doprava – v pátek mezi půl devátou a devátou večer a v sobotu mezi jednou a půl druhou odpoledne. Autobusy vyčkají, než přejde průvod, a poté se vrátí k původnímu provozu.
Centrum uzavřené pro automobily
Kvůli vysokému počtu návštěvníků preferuje město právě hromadnou dopravu. Centrum totiž bude uzavřené pro automobily. Záchytná parkoviště jsou například u zimního a plaveckého stadionu, parkoviště Dvorce, nebo u vlakového nádraží. „Místní obyvatelé jsou dopředu informováni... Pokud budou parkovat na svých dvorech a garážích, tak nebudou moci přes víkend vyjet, proto doporučujeme záchytná parkoviště, která jsou zadarmo,“ upozornila Šimková.
Na vyšší počet návštěvníků Tábora se připravuje i městská policie. „V čase Táborských setkání máme posílené hlídky, zejména ty noční,“ řekl ČT komisař Pavel Šimek. Posílené hlídky se budou pohybovat po starém městě, kde bude většina lidí, a na Holečkových sadech. „Máme dvě hlídky, které budou řešit zbytek města,“ dodal Šimek.
Delegace z Německa, Rakouska i USA
Letos by podle tiskového mluvčího Tábora Luboše Dvořáka mělo do města přijet i více zahraničních návštěvníků. Důvodem jsou dvě kulatá výročí – 600 let od úmrtí Jana Žižky a také 40 let partnerství s městem Kostnice. Původně se měla výročí slavit už loni, kvůli povodním se ale vše přesunulo na tento rok. „Čekáme velkou delegaci z Kostnice, naše partnerství vzniklo už v roce 1984,“ uvedl Dvořák. Delegace očekávají i z jiných měst jako například z rakouského Welsu, ze slovenských Nových Zámků nebo z americké Orindy.
Nápor návštěvníků pociťují také táborské hotely a penziony. „U nás si lidé rezervují pokoje většinou už rok předem," uvedl Jan Pracný z hotelu Palcát, který je už zcela zaplněný. Podobně jsou na tom všechny větší hotely i penziony ve městě. „Jsme už plní, máme to takhle každý rok,“ poznamenala Eliška Ciprová z Penzionu Kostnický dům Tábor. Mizející kapacity ubytovacích zařízení hlásí i on-line ubytovací portály