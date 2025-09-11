Tábor o víkendu čeká tisíce návštěvníků. Slaví 600 let od úmrtí Žižky


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24

Do jihočeského Tábora může o víkendu zamířit až šestnáct tisíc návštěvníků. Město pořádá od 12. do 14. září Táborské slavnosti, které se letos ponesou v duchu oslav 600 let od úmrtí Jana Žižky. Centrum města bude uzavřené pro automobily. Tábor proto posílí hromadnou dopravu i policejní hlídky.

„Teď máme prodáno v předprodeji osm a půl tisíce vstupenek,“ řekla České televizi vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Tábor Radka Šimková. Celkově město očekává až dvanáct tisíc platících návštěvníků. Děti mladší dvanácti let a lidé nad šedesát pět let mají vstup zadarmo. „I s neplatícími návštěvníky by to mohlo být až šestnáct tisíc lidí,“ dodala Šimková.

Akce tak ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Od pátku od 10:00 do neděle do 22:00 budou zrušeny spoje dvou linek autobusů číslo 60 a 61 na Žižkově náměstí a v centru historického města, kde bude program festivalu. Místo nich budou posílené hlavní spoje městských autobusů. „Budeme posilovat linku 30 po skončení akcí na náměstí a samozřejmě během soboty na akce a z nich,“ uvedl ředitel divize autobusové dopravy Commet+ Aleš Melich.

Lapka, žoldnéř, symbol. Jan Žižka zemřel před 600 lety
Jan Žižka na obraze Adolfa Liebschera

„V sobotu budou místo jedné linky číslo 10 jezdit vždy dvě,“ dodal Melich. Dopravce bude mít na místě i dispečery, kteří budou kontaktovat řidiče, pokud bude potřeba více spojů. Na třech linkách nasadí během festivalového víkendu i kloubové autobusy. V čase průvodů pak bude na Křižíkově náměstí omezena městská doprava – v pátek mezi půl devátou a devátou večer a v sobotu mezi jednou a půl druhou odpoledne. Autobusy vyčkají, než přejde průvod, a poté se vrátí k původnímu provozu.

Centrum uzavřené pro automobily

Kvůli vysokému počtu návštěvníků preferuje město právě hromadnou dopravu. Centrum totiž bude uzavřené pro automobily. Záchytná parkoviště jsou například u zimního a plaveckého stadionu, parkoviště Dvorce, nebo u vlakového nádraží. „Místní obyvatelé jsou dopředu informováni... Pokud budou parkovat na svých dvorech a garážích, tak nebudou moci přes víkend vyjet, proto doporučujeme záchytná parkoviště, která jsou zadarmo,“ upozornila Šimková.

Na vyšší počet návštěvníků Tábora se připravuje i městská policie. „V čase Táborských setkání máme posílené hlídky, zejména ty noční,“ řekl ČT komisař Pavel Šimek. Posílené hlídky se budou pohybovat po starém městě, kde bude většina lidí, a na Holečkových sadech. „Máme dvě hlídky, které budou řešit zbytek města,“ dodal Šimek.

Poprvé od třicetileté války. Do Česka se vrátil údajný meč Jana Žižky
Údajný meč Jana Žižky na výstavě v Betlémské kapli

Delegace z Německa, Rakouska i USA

Letos by podle tiskového mluvčího Tábora Luboše Dvořáka mělo do města přijet i více zahraničních návštěvníků. Důvodem jsou dvě kulatá výročí – 600 let od úmrtí Jana Žižky a také 40 let partnerství s městem Kostnice. Původně se měla výročí slavit už loni, kvůli povodním se ale vše přesunulo na tento rok. „Čekáme velkou delegaci z Kostnice, naše partnerství vzniklo už v roce 1984,“ uvedl Dvořák. Delegace očekávají i z jiných měst jako například z rakouského Welsu, ze slovenských Nových Zámků nebo z americké Orindy.

Nápor návštěvníků pociťují také táborské hotely a penziony. „U nás si lidé rezervují pokoje většinou už rok předem," uvedl Jan Pracný z hotelu Palcát, který je už zcela zaplněný. Podobně jsou na tom všechny větší hotely i penziony ve městě. „Jsme už plní, máme to takhle každý rok,“ poznamenala Eliška Ciprová z Penzionu Kostnický dům Tábor. Mizející kapacity ubytovacích zařízení hlásí i on-line ubytovací portály

Mezinárodní vědecký tým ukázal, jak mohl vypadat Jan Žižka
Rekonstrukce podoby Jana Žižky
