Lapka, žoldnéř, symbol. Jan Žižka zemřel před 600 lety

Velímský se podílí na aktuálním výzkumu takzvané Žižkovy kalvy, tedy části lebky nalezené v roce 1910 při rekonstrukci čáslavského kostela sv. Petra a Pavla. Česko si 11. října připomíná 600. výročí úmrtí nejvýznamnějšího husitského vojevůdce. Všechna vypodobení Žižky jsou podle experta spíše představou lidí o tom, jak mohl vypadat.

„Ale nepřinášejí realistický portrét této historické osobnosti,“ uvedl. „Vyobrazují ho většinou totiž autoři, kteří ho sami nikdy neviděli. Tvorba podobného vizuálu je velice problematická, byť se o to antropologové v minulosti pokusili,“ doplnil. Informace, které mají nyní archeologové k dispozici, se podle Velímského neliší od těch z roku 1910.

Nezměnilo se ani antropologické posouzení, tedy že u kalvy je skutečně výjimečný defekt na levém oku ztotožňovaný s úrazem Jana Žižky. Rekonstrukce vojevůdcova obličeje je nicméně sporná i v případě, že by mu kalva z Čáslavi skutečně patřila, protože by pořád šlo jen o část lebky, podotkl Velímský. „Když antropolog Emanuel Vlček v minulosti zkoumal čáslavskou kalvu, pokusil se nějakým způsobem doplnit vizuál Jana Žižky z Trocnova. Problém ale je, že se bavíme o části lebky, která postrádá obličejovou část. V takovém případě vám antropologové i obecně řeknou, že tvorba takového rekonstrukčního modelu je komplikovaná a je to záležitost velice hypotetická,“ nechal se slyšet archeolog.