Poprvé od třicetileté války. Do Česka se vrátil údajný meč Jana Žižky

Do tuzemska se za přísných bezpečnostních opatření vrátil poprvé od konce třicetileté války meč, který je přisuzován Janu Žižkovi a je zapůjčený ze švédských královských sbírek. Původně přitom pravděpodobně patřil do sbírek císaře Rudolfa II. Na konci třicetileté války se ale stal kořistí švédských vojáků.

„Čepel je pravděpodobně ze 16. století, takže pokud to můžeme říci, není vůbec jisté, že je to opravdu meč Jana Žižky. (...) Alespoň ale vypráví o tom, jak důležité mohlo být vlastnit po něm relikvii,“ podotýká kurátor sbírek zámku Skokloster Jonas Häggblom.

„Přesně věděl, kdy se může do bitvy pustit, kdy zvítězí, kdy je naděje na úspěch. A v okamžiku, jakmile tuto naději postrádal, tak se bitvě vyhnul,“ vysvětluje historik Petr Čornej. Husitský hejtman zemřel ve čtyřiašedesáti nebo pětašedesáti letech. To podle Petra Čorneje svědčí o jeho dobré fyzické kondici. „Je napsáno, a zní to velmi věrohodně, že se ‘roznemohl bratr Žižka nemocí smrtelnou od hlíz’. A hlíza znamená ve staré češtině každý kožní novotvar,“ doplnil Čornej.