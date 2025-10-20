Pražané se mohou znovu vyjádřit k Metropolitnímu plánu


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.

Současný plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním.

„Chceme ochraňovat hodnoty města a zároveň umožnit novou moderní výstavbu v místech, kde je to vhodné,“ řekl v pondělí pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Dodal, že současný plán je již překonaný.

Prohlédněte si Metropolitní plán

Nyní bude následovat další kolo připomínek, které je možné podávat digitálně přes Portál Pražana. Město připravilo také pět školení pro veřejnost, jak připomínky podávat, a lidé si budou moci návrh prohlédnout a nechat si ho vysvětlit na výstavě, která potrvá do ukončení připomínkování 3. prosince v Centru architektury a městského plánování v sídle IPR v areálu emauzského kláštera. Dvě veřejná projednání se pak budou konat na stejném místě 19. a 26. listopadu. Plán by se měl schvalovat na jaře příštího roku.

V prvním kole veřejného připomínkování v roce 2018 dorazilo k návrhu asi 45 tisíc připomínek či námitek, po očištění od duplicit jich zbylo asi 15 tisíc. Magistrátní odbor je zapracoval a následovalo další kolo v roce 2022, kdy podle vyjádření ředitele magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara podnětů přišlo asi 18 300. Bez duplicit jich zůstalo asi 11 tisíc a úředníci podle ředitele vyhověli či částečně vyhověli asi třem čtvrtinám z nich.

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti
Vizualizace části nové Karlínské čtvrti v Praze, která vznikne podle návrhu architekta Daniela Libeskinda

Nový plán má podle vyjádření IPR zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu, zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. Na mnoha místech má usnadnit novou bytovou zástavbu.

„Zástavba ve městě je jedna z nejdůležitějších věcí, které územní plán navrhuje a umožňuje. Počítáme, že podle plánu by mělo vzniknout až 350 tisíc nových bytů,” sdělil ČT24 ředitel IPR Ondřej Boháč. Jde podle něj o velká území v lokalitách smíchovského nádraží, Nákladového nádraží Žižkov nebo ploch na jihovýchodním okraji města.

8 minut
Studio 6: Ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč k Metropolitnímu plánu
Zdroj: ČT24

Plán také podle institutu přináší férovější podmínky pro developery s podílem na financování veřejné vybavenosti s pomocí takzvaných plánovacích smluv a zavádí nový výpočet hrubé podlažní plochy, takže stavebníci budou vědět, jak intenzivně mohou stavět. V plánu jsou zaneseny i významné dopravní projekty od výstavby metra a městského okruhu po nové tramvajové tratě a vysokorychlostní železnici.

Asociace developerů v pondělí označila zveřejnění aktualizované verze plánu za významný krok v dlouholetém úsilí o moderní a předvídatelné plánování rozvoje hlavního města. „Doufáme, že výsledný dokument bude srozumitelný pro své uživatele – úředníky, odborníky i investory – a že nebude zatížen přehnanou regulací, která by jeho praktické využití komplikovala,“ uvedl generální sekretář asociace Zdeněk Soudný.

Nový územní plán změní také například pražskou Florenc, kde na velkém brownfieldu vznikne nová čtvrť s byty až pro 1600 lidí, kancelářskými objekty i sítí ulic, promenád a náměstíček. „Síť uličních prostranství bude otevřená pěším, cyklistům, zásobování nebo IZS, ale bude zde vyloučena automobilová doprava jako taková,“ sdělil architekt Luboš Križan.

7 minut
Architekt Luboš Križan k novému územnímu plánu Prahy
Zdroj: ČT24

Návrh Metropolitního plánu v minulosti kritizovaly například ekologické nebo památkářské organizace. Zpočátku kolem jeho přípravy panovaly spory, kvůli nimž v IPR mimo jiné dočasně skončil jeho hlavní autor, architekt Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu institutu připravujícího plán po vítězství ve výběrovém řízení vrátil a návrh dokončil.

