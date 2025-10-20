Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
„Chci vytvořit místo, které není jen další adresou, ale místo, které má co dočinění s Prahou,“ popsal plány pro novou čtvrť. „Ať to není jen jméno na mapě, ale místo k přemýšlení, duchovní místo,“ doplnil s tím, že je to „velmi blízko jeho srdci“.
Libeskind pochází z Polska, Praha prý pro něj byla vždy Západ. „Bylo to to, o čem jsme snili. Můj vysokoškolský učitel byl studentem (Jana) Patočky, takže je tu spousta spojitostí, kvůli kterým si myslím, že to je důležitý projekt. Bude to filozofická čtvrť,“ nastínil s tím, že všechny ulice ponesou jména „velkých filozofů“.
V plánu je tak vznik ulic Kantova, Hegelova, Wittgensteinova nebo Husserlova. Čtvrť tak dle architekta bude „plná života“, přislíbil také plno květin.
Z hlediska promítnutí českých či pražských kulturních aspektů Libeskind upozornil na to, že je nutné „ztělesnit to tím, že pochopíte, co se tady stalo, kdo jsou Češi, co je české“. Nejsou to prý jen spisovatel Franz Kafka či Karlův most, nýbrž vše, co se dle něj projevuje skrze „ducha tohoto místa“. „Ztělesnit to, znamená atmosféru – emocionální atmosféru,“ pokračoval.
„Není to jen nějaká budova, co stojí na otevřeném prostranství, jde o to, jak měřit rozměry touhy, lidskosti, perspektivy toho, jak se cítíte. To jsou svým způsobem nevyjádřitelné věci,“ uvedl.
Nepůjde o satelit
Libeskind prý buduje městskou čtvrť, o satelit v tomto případě nejde. Popsal, že prostřední „spirála budov“ v plánu směřuje k řece, mezi nimi bude náměstí, součástí projektu jsou parky, kolmé ulice, možnosti k procházení či obchody. „Nejde o samostatné architektonické výtvory. Jde o to, jak vytvořit kus města, a kus města je mnohem víc než jen budova,“ podotknul.
V lokalitě je dle něj šance „vytvořit něco nového“, což podle jeho úsudku Praha potřebuje – „nový smysl pulzujícího života“. „Potřebujeme udržitelnost, bydlení, které je skutečně inovativní, které svým obyvatelům přináší tvůrčí aspekt, který pěstuje smysl pro komunitu. Také chceme přinést na veřejné náměstí veřejné aktivity, třeba prostřednictvím knihovny,“ doplnil.
„To potřebujeme ve městě. Nepotřebujeme jen lidi, kteří fungují z bodu A do bodu B, do bodu C,“ dodal s odkazem na „filozofický rozměr čtvrti“. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ uzavřel.