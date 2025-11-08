O víkendu nepojede metro mezi hlavním nádražím a Vltavskou na lince C


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli opravě stropní desky ve vestibulu stanice Florenc bude o víkendu omezený provoz pražského metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Mezi hlavním nádražím a Vltavskou metro v sobotu a v neděli nepojede vůbec, na dvou navazujících úsecích bude fungovat kyvadlový provoz. Během výluky dělníci nainstalují ve vestibulu stanice posledních deset ze 131 nosníků do stropní konstrukce, která se opravuje od roku 2022.

Mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží pojede metro kyvadlově s přestupem na I. P. Pavlova, kyvadlovou dopravu zavede pražský dopravní podnik také mezi Vltavskou a holešovickým nádražím.

Tramvajová linka XC pojede ze zastávky Hlavní nádraží v Opletalově ulici přes Masarykovo nádraží, Bílou labuť, Vltavskou a Letenské náměstí na Špejchar. Linka 36 bude jezdit na trase Zvonařka, I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Bulovka a Vozovna Kobylisy. Linka číslo 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků. Detailní informace najdou cestující na webu dopravního podniku.

Po víkendu bude ve stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc a přilehlým podchodem na lince C vyměněno všech 131 původních prefabrikovaných předepjatých nosníků za nové. Váha jednoho nosníku je až třicet tun. Nosníky a samotnou desku bylo nutné vyměnit kvůli jejich korozi. Kromě předepjatých nosníků tvoří hlavní stropní konstrukci nad vestibulem stanice také monolitická betonová deska pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova.

Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D
Stanice Olbrachtova na budoucí lince metra D

Rekonstrukce stropní desky bude pokračovat v následujících měsících výměnou dalších částí stropů, obnovou hydroizolačních vrstev, přeložkou inženýrských sítí a následně úpravou povrchů. Uvnitř vestibulu se bude pracovat na rozvodech vzduchotechniky a kabelů, poté se instaluje osvětlení, podhledy, obklady a přístřešky nad výstupy z vestibulu. Stavební práce ve stanici Florenc C mají skončit příští rok na podzim.

Stanice metra Českomoravská bude uzavřena déle
Stanice metra Českomoravská

