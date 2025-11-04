Kvůli poruše napájení nejezdila linka metra B v úseku Florenc – Černý most

Kvůli poruše trakčního vedení v úterý ráno téměř dvě hodiny nejezdilo pražské metro na lince B v úseku Florenc – Černý most, oznámil pražský dopravní podnik. Dopravce jako náhradu prodloužil některé linky autobusů z Černého Mostu na Lehovec a odtud posílil provoz tramvají do centra.
Kvůli závadě na trakčním vedení metro ráno nevyjelo kolem 04:45. Provoz se obnovil kolem 06:35. Ve zbylé části linky B mezi Zličínem a Florencí metro jezdilo v pravidelném intervalu, ale mimo jízdní řád.
V době omezení dopravní podnik na Lehovec přes Rajskou zahradu prodloužil autobusové linky 181, 201 a 250 a také příměstské autobusové linky. Provoz tramvají z Lehovce do centra dopravce posílil prodloužením linek 8 a 31. K tomu zavedl náhradní tramvajovou linku XB z Lehovce na Florenc.