Kvůli poruše napájení nejezdila linka metra B v úseku Florenc – Černý most


4. 11. 2025Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli poruše trakčního vedení v úterý ráno téměř dvě hodiny nejezdilo pražské metro na lince B v úseku Florenc – Černý most, oznámil pražský dopravní podnik. Dopravce jako náhradu prodloužil některé linky autobusů z Černého Mostu na Lehovec a odtud posílil provoz tramvají do centra.

Kvůli závadě na trakčním vedení metro ráno nevyjelo kolem 04:45. Provoz se obnovil kolem 06:35. Ve zbylé části linky B mezi Zličínem a Florencí metro jezdilo v pravidelném intervalu, ale mimo jízdní řád.

V době omezení dopravní podnik na Lehovec přes Rajskou zahradu prodloužil autobusové linky 181, 201 a 250 a také příměstské autobusové linky. Provoz tramvají z Lehovce do centra dopravce posílil prodloužením linek 8 a 31. K tomu zavedl náhradní tramvajovou linku XB z Lehovce na Florenc.

Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D
Stanice Olbrachtova na budoucí lince metra D

