Estakáda na Tomkově náměstí v Brně je hotová, přilákala davy zvědavců

„Je to klíčová stavba pro ty, kteří stáli v kolonách na Tomkově náměstí a v Rokytově ulici. Po městském okruhu projede denně čtyřicet tisíc aut,“ připomněl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dodal, že ještě letos mají být zprovozněny další dvě části okruhu. Cena stavby v severovýchodní části VMO je téměř 2,5 miliardy korun.

V posledních letech v Brně velké dopravní stavby navštěvuje veřejnost, než na nich začne pravidelný provoz. Podle Fialy z ŘSD si lidé zaslouží vidět, za co se utrácejí veřejné peníze, jde také o kvalitní inženýrské dílo a zmínil i propagaci. „Pokud by návštěva takové stavby přivedla třeba jen jednoho studenta na studium techniky a silničního stavitelství, má to smysl,“ nechal se slyšet.

Trolejbusy se vrátí až v prosinci

V prosinci se také vrátí po dokončení stavby na své pravidelné trasy trolejbusové linky 25 a 26, což umožní ukončení výlukového vedení některých autobusových linek. „Chtěli bychom nové spojení využít i pro další expresní linku. Prověřujeme možnosti, jak spojit Královo Pole, Vinohrady a Slatinu,“ prozradil dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.