Revizoři Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou používají od začátku září při kontrolách kamery připevněné na oblečení. Monitorovací systém je má chránit před agresivními cestujícími a zároveň poskytnout přesnější podklady při řešení stížností. Kamery už zavedly dopravní podniky v Hradci Králové a Mostě, později také v Brně a nově i v Českých Budějovicích.
Další dopravní podnik vybavil revizory kamerami kvůli agresivním cestujícím
Kamera na hrudi revizora zaznamenává celé dění v autobusu či tramvaji. Malá krabička podle zaměstnanců budí u cestujících velký respekt. „Vidím to na těch lidech, teď jsou mírnější, počkají, neutíkají,“ popsala jedna z libereckých revizorek.
Liberecký dopravní podnik očekává, že se díky kamerám sníží počet stížností na práci revizorů i počet útoků vůči nim. Záznamy z kamer jsou chráněny proti zneužití a ukládají se do zabezpečeného systému. Podnik pořídil osm zařízení včetně příslušenství.
Útoky na revizory nejsou výjimečné
Liberecká revizorka zažila za deset let služby už několik fyzických napadení. To poslední se odehrálo poměrně nedávno. „Pán chtěl utéct, tak do mě strčil, vystrčil mě z tramvaje a dopadla jsem na betonové sezení, kde jsem si zlomila prst,“ popsala.
Podle mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR Lindy Hailichové k nejčastějším napadením dochází právě ve chvíli, kdy cestující nemá jízdenku a revizor s ním začne situaci řešit. „Někdy chce cestující utéct, časté jsou také slovní útoky, výhrůžky, či dokonce fyzické napadení,“ uvedla.
„Jsou napadení našich zaměstnanců, která končí pracovní neschopností, a pak jsou ta verbální. Věříme, že právě díky kamerám budou útoky ubývat,“ doplnila mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Martina Poršová.
Ročně se podle Hailichové v celé republice odehraje kolem 120 napadení revizorů, nejvíce v Praze. Některé případy jsou podle ní až bizarní. „Například loni cestující obvinil revizora, že na něj během kontroly vytáhl zbraň. Kamerový záznam ale prokázal, že se nic takového nestalo. Policii pak podnik poskytl záznam a cestující byl obviněn z křivého obvinění,“ popsala. Další kuriózní incident se stal loni v Brně, kde cizinec předložil revizorovi pas a následně utekl z tramvaje oknem.
Kamery i v dalších městech
V brněnské MHD začali revizoři používat kamery před více než rokem. Zaznamenaly mimo jiné i květnové napadení revizorky, která při útoku utrpěla zranění. Útočník z místa utekl a policie po něm stále pátrá. „Fyzických napadení je do deseti ročně. Snížil se nám počet stížností na postup revizorů, ale přibývá agresivity a vulgárních útoků,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
Nositelné kamery využívají také revizoři v Mostě, Hradci Králové a Českých Budějovicích. „V Mostě díky kamerám klesl počet napadení na nulu,“ doplnila Hailichová.
Tam, kde revizoři kamery nemají, používají většinou diktafon. I ten pomáhá při objasňování sporných situací. „Revizoři se školí nejen v komunikaci, ale i v sebeobraně. Prevencí je také zapojení takzvaných asistentů přepravy, například v Ostravě nebo Brně,“ dodala.
Zvýšení pokut pro černé pasažéry
Novela zákona o silniční dopravě umožnila dopravním podnikům zvýšit pokuty pro cestující bez platné jízdenky. Maximální přirážka činila dříve 1500 korun, od července stoupla na 2500 korun.
Jako první oznámil zvýšení Dopravní podnik Ostrava (DPO), který od 1. července účtuje tarifní přirážku 2500 korun. Je splatná do patnácti dnů v zákaznickém centru DPO nebo on-line v e-shopu. Na místě zaplatí cestující bez platného dokladu tisíc korun. „Naší snahou není cestující postihovat, ale motivovat je k odpovědnému využívání městské dopravy. Férový přístup a platný doklad jsou základem moderní veřejné dopravy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys. V roce 2024 rozdali ostravští revizoři téměř 64 tisíc pokut.
Od 1. října 2025 zvýší pokuty také Dopravní podnik města Brna. Částka hrazená přímo revizorovi zůstane stejná – 1000 korun plus 25 korun za jízdné. Dodatečná platba se však zvedne z původních 1500 na 2500 korun. V roce 2024 odhalil brněnský podnik 44 789 černých pasažérů.
Praha zvýší od ledna 2026 pokutu za jízdu bez platné jízdenky poprvé po jedenácti letech. Při platbě na místě stoupne z 1000 na 1200 korun, při úhradě do patnácti dnů na 1500 korun. Při pozdější platbě cestující zaplatí 2000 korun. Změnu schválili před dvěma týdny radní.