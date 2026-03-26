Církev vyzvedla urnu s ostatky kněze Drboly, připravuje oslavy blahořečení


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK, ÚSTR

Zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog na hřbitově ve Starovičkách na Břeclavsku vyzvedli urnu s předpokládanými ostatky Václava Drboly, který byl spolu s Janem Bulou zavražděn po vykonstruovaném procesu v 50. letech. Drbolův popel bude uložen v relikviáři spolu s částí Bulova primičního ornátu. Jeho ostatky totiž dosud nebyly nalezeny. Slavnost blahořečení obou kněží se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.

Proces vyzvednutí ostatků se řídí liturgickými pravidly. Zahájila jej mše v kostele svaté Kateřiny, při níž všichni aktéři složili předepsanou přísahu a slib mlčenlivosti. Teprve poté se odebrali na hřbitov, kde urnu vyzvedli.

Pro církev jde o výjimečnou událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé od jejího založení v roce 1777. „Je to zvláštní okamžik, u kterého jsem ještě nikdy nebyl a nejspíš už ani nebudu,“ řekl generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka.

Papež Lev XIV. nedávno podepsal dekret o blahořečení Václava Drboly a Jana Buly, odsouzených v takzvaných babických procesech.

Tělo Václava Drboly bylo po justiční vraždě v jihlavské věznici 3. srpna 1951 zpopelněno a jeho ostatky měly zmizet beze stopy. „Pracovníci pohřební služby však urnu tajně uchovali. V době pražského jara ji předali příbuzným, kteří ji pak v 80. letech uložili do rodinného hrobu,“ popsal biskupský delegát Karel Orlita.

Cílem procesu bylo ostatky podle církevních pravidel nalézt a identifikovat. Na místě je také odborník na relikvie z Vatikánu.

Drbolovy ostatky církev po slavnosti blahořečení umístí v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Menší relikviáře budou i na dalších místech.

Relikviář ponese památku obou kněží

Hlavní relikviář, jehož uměleckou podobu navrhl akademický sochař Otmar Oliva, je koncipován symbolicky pro oba muže. Fyzicky v něm ale budou uloženy pouze ostatky Václava Drboly a část Bulova primičního ornátu. Přesné místo jeho posledního odpočinku totiž zůstává neznámé.

Po justiční vraždě na dvoře věznice v Jihlavě 20. května 1952 bylo Bulovo tělo zpopelněno. Urna je podle Ústavu pro studium totalitních režimů pravděpodobně uložena na Ústředním hřbitově v Brně, kde se nachází větší počet uren s ostatky osob zavražděných na základě zinscenovaných procesů v 50. letech na Moravě.

Slavnost, která proces blahořečení Buly a Drboly dovrší, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Oba kněží budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v Česku. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. Věřící se mohou k oběma kněžím modlit a prosit je o přímluvu.

