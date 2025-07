Církev se zbavuje desítek kostelů. Nemá na opravy

Církev nabízí obcím do majetku opuštěné kostely. Jen v Libereckém kraji je jich na šest desítek. Zájem o zchátralé památky mají především menší obce, kde tvoří většinou hlavní dominantu. Radnice, které se rozhodly objekty převzít, v nich chtějí vybudovat například komunitní a společenská centra.

Stvolínky na Českolipsku mají 330 obyvatel a roční rozpočet šest a půl milionu korun. Přesto se převzetí zchátralých objektů nebojí. „Jsme biskupská obec, vždycky jsme byli. Nechceme, aby kostel spadl, proto jsme se rozhodli, že ho převezmeme,“ řekla starostka obce Pavlína Ištoková (nez.). A k tomu i faru a malé hospodářství.

Kostel s farou sousedí se zámkem. Ten od církve převzala obec už před jedenácti roky. Postupně ho opravuje. „Co se týče pomoci, máme dotační program, kde památkáři a další odborníci rozhodují o přidělení peněz. Ať už v programu, nebo individuálními dotacemi,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a památkovou péči Libereckého kraje Květa Vinklátová (SLK).

Kostel do svého vlastnictví chce také Brniště ležící rovněž na Českolipsku. Opravit ho obec plánuje především z dotací. „Chceme ho zachovat pro další generace. Uvědomujeme si, že diecéze na to finance nemá. Tak jsme se rozhodli, že ho převedeme do vlastnictví a budeme postupně modernizovat,“ vysvětlil starosta obce Michal Vinš (STAN).

Liberecký kraj podepsal loni s litoměřickou diecézí memorandum. Je v něm seznam kostelů, které církev nabízí obcím k dalšímu využití. Církev může žádat o dotace, ale jen litoměřická diecéze má tisíc kostelů a administrativně ani finančně by to nezvládla.