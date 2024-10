Praha okruh potřebuje, míní Hřib. Stavbu vítají také archeologové

Bagry začaly pracovat na dalších místech u dosud chybějící části Pražského okruhu. Auta by tam mohla jezdit za tři roky, poslední část okruhu má být postavena do roku 2030. Mezi Běchovicemi a Úvaly se do výzkumu pustili archeologové. Ti již objevili nálezy ze starší doby železné a z doby římské. Očekávají také předměty z mladší doby železné až po vrcholný středověk.