V příštích dnech bude dál zataženo, mrznout ale má jen v noci


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Zdroj: ČT24

Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude více o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek se zpočátku během dne při mrznoucích srážkách může tvořit ledovka. „Výstraha platí do osmé hodiny,“ sdělila po šesté hodině ranní meteoroložka ČT Milada Křížová, podle níž se ráno srážky vyskytovaly zejména na jihozápadě území. „V tuto chvíli už jde většinou o dešťové srážky. Jen v oblasti Šumavy může nad tisíci metry padat déšť se sněhem nebo může sněžit,“ dodala.

Podle ČHMÚ zůstane obloha převážně zatažená celý čtvrtek. „Zeslabení oblačnosti by mohlo být pouze na severovýchodě našeho území a také na Šumavě, ale slunce asi většinou svítit nebude,“ poznamenala Křížová s tím, že na západě Čech či Českomoravské vrchovině se budou vyskytovat mlhy. Na horách se podle meteorologů může objevit i déšť se sněhem. Teploměr odpoledne ukáže mezi jedním a šesti stupni Celsia, na jihovýchodě Moravy až devět stupňů.

Převážně zatažené nebe bude podle předpovědi také v pátek, slabě pršet může hlavně ve východní polovině území. Teplotní maxima budou podobná jako ve čtvrtek, chladněji, kolem jednoho stupně Celsia, meteorologové očekávají na západě.

Teploty přes den budou k pěti nebo šesti stupňům Celsia stoupat také o víkendu, slunce se ale nadále neukáže. Pršet bude místy, ve vyšších polohách mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Podle Křížové bude o víkendu přecházet slabá fronta, která by na západ Česka mohla přinést sněžení. „Ale budou to pouze centimetrové úhrny,“ upřesnila.

Od pondělí může být nebe i jen oblačné, ojediněle bude sněžit a níže i pršet. Přes den budou teploty kolem nuly, v noci bude mrznout. V dalších dnech by se ale podle Křížové mohlo oteplovat. „Ve čtvrtek a v pátek dokonce očekáváme až sedm stupňů Celsia. Ale stále to bude s velkou oblačností. Občas uvidíme místy déšť. Ve středu dokonce můžeme očekávat nějaké smíšené srážky,“ dodala.

