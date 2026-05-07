Oteplí se, víkend bude slunečný

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
Ve středu večer a v noci přešla přes Čechy vlna silných bouřek. Zapršelo na celém území Čech, zatímco Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly, uvedli ráno meteorologové na facebooku.
Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny hlásila stanice Ústí nad Labem, Kočkov, a to 34,5 milimetru.
Během čtvrtka dorazí od západu další místní přeháňky, bouřky se objeví už jen ojediněle, deště by se mohl dočkat i východ republiky. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde teplota dosáhne až 23 stupňů Celsia, jinde bude chladněji, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 17 do 21 stupňů a na západě Čech jen kolem 15 stupňů.
V pátek bude oblačno až polojasno, pršet bude častěji jen na severních horách. Odpoledne se teploty dostanou k 15 až 19 stupňům, přes dvacet stupňů bude mít znovu jen jih Moravy.
Sobotní ráno bude velmi chladné, v údolích se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 a 22 stupňů, na jihu Moravy k 24 stupňům.
Nejteplejší ze svátečního víkendu bude neděle, kdy se maxima dostanou na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Bude přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky i bouřky. Víc pršet by mělo na začátku příštího týdne.