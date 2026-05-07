Oteplí se, víkend bude slunečný


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.

Ve středu večer a v noci přešla přes Čechy vlna silných bouřek. Zapršelo na celém území Čech, zatímco Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly, uvedli ráno meteorologové na facebooku.

Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny hlásila stanice Ústí nad Labem, Kočkov, a to 34,5 milimetru.

Během čtvrtka dorazí od západu další místní přeháňky, bouřky se objeví už jen ojediněle, deště by se mohl dočkat i východ republiky. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde teplota dosáhne až 23 stupňů Celsia, jinde bude chladněji, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 17 do 21 stupňů a na západě Čech jen kolem 15 stupňů.

V pátek bude oblačno až polojasno, pršet bude častěji jen na severních horách. Odpoledne se teploty dostanou k 15 až 19 stupňům, přes dvacet stupňů bude mít znovu jen jih Moravy.

Studio 6: Jaké bude počasí
Sobotní ráno bude velmi chladné, v údolích se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 a 22 stupňů, na jihu Moravy k 24 stupňům.

Nejteplejší ze svátečního víkendu bude neděle, kdy se maxima dostanou na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Bude přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky i bouřky. Víc pršet by mělo na začátku příštího týdne.

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky a postupně během noci slábly. Výstraha před silnými bouřkami, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platila v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. U Slapů se také podle ČHMÚ objevila první výrazná supercela roku 2026.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
5. 5. 2026Aktualizovánovčera v 07:24

Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších třicet procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm.
4. 5. 2026

Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil platnost výstrahy publikované původně v sobotu.
3. 5. 2026

Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Praze zároveň platí v souvislosti s touto výstrahou zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.
2. 5. 2026Aktualizováno2. 5. 2026

Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let

Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961, oznámil v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se dle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
1. 5. 2026
