Meteorologové varují před extrémními povodněmi

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu na povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí zejména pro východ země. Některé řeky mohou o víkendu překročit třetí stupeň. Od čtvrtka do neděle zasáhnou velkou část Česka vydatné, někde zřejmě až extrémní srážky. O víkendu bude navíc silně foukat.

„Období od čtvrtka 12. září do neděle 15. září očekáváme velmi deštivé s výraznými srážkovými úhrny. Mezi modely panuje shoda, že na velké části území může napršet přes sto milimetrů, v exponovaných lokalitách (například návětří Jeseníků) i výrazně více. V důsledku toho se předpokládají i výrazné vzestupy hladin vodních toků,“ předeslali meteorologové.

Značnou část vody by mohla absorbovat půda, která je ve velké části země vysušená. Ráno v neděli 8. září byla půda do jednoho metru nasycená z více než padesáti procent jen v malé části Královéhradeckého kraje a centrální Šumavy. Na mnoha místech byla nasycena pouze do třiceti procent.