SOUHRN: Zásadní události úterý 4. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 4. listopadu 2025.

Zemřel kardinál Dominik Duka

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022.

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku

Téměř třetina všech bitev se nyní odehrává v oblasti strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev vyslal další speciální síly, které podle něj svádějí těžké boje s okupanty. Moskva tvrdí, že ovládla v Pokrovsku desítky budov.

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.

Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Ve věku 84 let zemřel bývalý americký republikánský viceprezident ve vládě George W. Bushe Richard „Dick“ Cheney. Byl považován za šedou eminenci v pozadí řady klíčových rozhodnutí. Podle kritiků byl právě on jedním z hlavních iniciátorů války v Iráku, která začala na jaře roku 2003.

Pavel přivítal v Praze Pellegriniho

Prezident Petr Pavel přivítal v pražském Obecním domě svého slovenského protějška Petera Pellegriniho. Ten má na programu ještě jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. Do Česka dorazil Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.

Narcistní lidé ničí týmovou práci, ukázal experiment v únikové hře

Lidé, kteří pohrdají schopnostmi ostatních a naopak vyzdvihují ty své, mohou navenek působit jako sebevědomí vůdci. Když se ale ocitnou před úkolem, který vyžaduje týmovou práci, selhávají. Poukázal na to výzkum britských psychologů.

