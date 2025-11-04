Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney


Ve věku 84 let zemřel bývalý americký republikánský viceprezident ve vládě George W. Bushe Richard „Dick“ Cheney. Uvedla to agentura Reuters a s odvoláním na politikovu rodinu také zpravodajský web stanice CNN. Cheney byl považován za šedou eminenci v pozadí řady klíčových rozhodnutí. Podle kritiků byl právě on jedním z hlavních iniciátorů války v Iráku, která začala na jaře roku 2003. V posledních letech byl kritikem prezidenta Donalda Trumpa.

Cheney se narodil v Nebrasce a do politiky vstoupil jako čerstvý doktor politických věd v roce 1969. Pracoval pro prezidenta Richarda Nixona, za Geralda Forda byl nejmladším personálním šéfem Bílého domu a byl ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího.

Od konce sedmdesátých let zasedal dlouhodobě ve Sněmovně reprezentantů, kde proslul jako zastánce ultrakonzervativních postojů. Výjimku tvořil jeho relativně liberální postoj v otázce homosexuálních sňatků, kdy jedna z jeho dvou dcer se otevřeně hlásí k lesbické orientaci.

Cheney byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku republikánského prezidenta George W. Bushe po dvě funkční období v letech 2001 až 2009. Bush ho před prezidentskými volbami v roce 2000 pověřil prověřováním potenciálních kandidátů na viceprezidenta. Jeho úkol však skončil tím, že Cheney sám složil přísahu jako číslo dvě v americké administrativě po boku nového prezidenta.

Ačkoli karikatury vykreslovaly Cheneyho jako skutečnou hlavu státu, tak přesně nevystihují skutečnou dynamiku v Bílém domě, píše server CNN. Ten však připouští, že Cheney si v zákulisí během let 2001 až 2009 dokázal získat značný vliv.

Za jeho působení ve funkci už viceprezidentství nebylo pouhou ceremoniální funkcí, Cheney z něj vytvořil síť zákulisních komunikačních kanálů, z nichž ovlivňoval politiku vůči Iráku, terorismu, prezidentským pravomocím, energetice a dalším základním pilířům republikánské politické agendy, napsala agentura AP.

Architekt války

Největší vliv měl Cheney v oblasti národní bezpečnosti, připomíná server The New York Times (NYT). Jako ministr obrany pomohl zorganizovat válku v Perském zálivu, která v roce 1991 úspěšně vyhnala irácké okupanty z Kuvajtu, a o deset let později sehrál vedoucí roli při reakci na teroristické útoky z 11. září 2001.

Aby zabránil budoucím útokům, prosazoval agresivní politiku zahrnující sledování bez soudního příkazu, zadržování osob a brutální výslechové metody. V roce 2003 prosadil invazi do Iráku s cílem svrhnout Saddáma Husajna, čímž dokončil práci ze svého předchozího funkčního období, ale tento krok vedl k několik let trvajícím konfliktům. CNN jej označuje za architektka „války proti terorismu“.

Kritici Cheneyho často zmiňovali jeho podnikatelskou minulost, kdy stál v letech 1995 až 2000 v čele naftařské firmy Halliburton. Texaská společnost byla opakovaně vyšetřována, přitom při obnově Iráku získala kontrakty v řádech miliard dolarů. Konflikt zájmů však Cheney odmítal, stejně jako obvinění, že jako viceprezident nadržoval mocné energetické lobby.

Cheney pokračoval v obhajování invaze do Iráku ještě dlouho po svém odchodu z úřadu v roce 2009. Často naznačoval, že úspěch vlády George Bushe ve snaze zabránit dalším teroristickým útoků na americké půdě po 11. září 2001 podnítil skepticismus Američanů vůči zahraničním konfliktům, připomněl server The Wall Street Journal.

Ačkoli Cheney nikdy nesloužil v armádě, tak pomohl znovu definovat americkou vojenskou politiku po pádu Berlínské zdi a konci studené války, píše NYT.

Kritika Trumpa

Po odchodu z Bílého domu zamířil na odpočinek, k politice se ale občas vyjadřoval i v pozdějších letech. Ostře například kritizoval politiku Baracka Obamy v Iráku a Afghánistánu. Cheney byl nicméně ze své strany do značné míry vyloučen kvůli své intenzivní kritice prezidenta Donalda Trumpa.

„Za 246 let existence naší země nebyl nikdo, kdo by představoval větší hrozbu pro naši republiku než Donald Trump,“ řekl Cheney v televizní reklamě pro svou dceru Liz Cheneyovou. „Pokusil se ukrást poslední volby pomocí lží a násilí, aby se udržel u moci poté, co ho voliči odmítli. Je to zbabělec,“ uvedl Cheney s odkazem na volby z roku 2020, v nichž Trump prohrál.

Po většinu svého dospělého života se Cheney potýkal s kardiovaskulárním onemocněním a přežil řadu infarktů. Po transplantaci srdce v roce 2012, kterou v rozhovoru v roce 2014 označil za „životní dar“, vedl plnohodnotný a aktivní život v penzi.

