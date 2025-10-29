SOUHRN: Zásadní události středy 29. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. října 2025.

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

ANO, SPD a Motoristé se definitivně shodli na programu vznikající vládní koalice, oznámil po jednání zástupců všech tří stran Karel Havlíček (ANO) s tím, že nemají žádné rozpory. Program představí v pondělí 3. listopadu, kdy také podepíší koaliční smlouvu. Dále oznámili, že jejich kandidátem na předsedu Poslanecké sněmovny bude šéf SPD Tomio Okamura. Motoristé na místopředsedu sněmovny nominují svého poslance Jiřího Bartáka.

Více k tématu
ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura
Předseda ANO Andrej Babiš


Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Nejméně deset lidí zabily na Haiti záplavy související s hurikánem Melissa. Ten ve středu udeřil na Kubu, zhruba 750 tisíc lidí se evakuovalo do výše položených oblastí. Předtím se živel prohnal přes Jamajku, kde zůstalo pět set tisíc lidí bez elektřiny. Silné srážky doprovázené poryvy větru o rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu napáchaly škody na domech, nemocnicích i veřejné infrastruktuře.

Více k tématu
Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody
Následky hurikánu Melissa na Jamajce
Kontext
Extrémní kvůli klimatické změně. Melissu posílilo nebývale teplé moře
Hurikán Melissa


Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

Tarify všech učitelů a akademiků stoupnou od 1. ledna příštího roku o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům vláda zvýšila tarif o fixních dva tisíce korun měsíčně. O přijetí návrhu informoval po středečním jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve řekl, že rozhodnutí o růstu platů školníků či školních kuchařek v příštím roce nechá končící kabinet na nově vznikající trojkoalici ANO, SPD a Motoristů.

Více k tématu
Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent
Ilustrační fotografie


USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Aliance, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca. Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Bukurešti uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.

Více k tématu
USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO
Vojáci NATO se účastní cvičení poblíž rumunského města Galati


Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí.

Více k tématu
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael
Následky izraelského útoku na jeden z domů v Pásmu Gazy (29. října 2025)


Vědci vyvinuli slibnou univerzální vakcínu proti ptačí chřipce

Že jednou přijde nějaká další pandemie, je téměř jisté. Dle epidemiologů představují největší riziko jednak koronaviry podobné covidu-19 a virům SARS nebo MERS, ale také chřipka. Konkrétně ptačí chřipka, která má poměrně vysokou smrtnost a vysokou úmrtnost, ale zatím se jí nepodařilo přeskočit na člověka. Virus se rychle mění, takže bránit se mu vakcínou není snadné. Evropští vědci ale zjistili, jak na tento problém vyzrát.

Více k tématu
Vědci vyvinuli slibnou univerzální vakcínu proti ptačí chřipce
Ilusttrační foto
54 minut
Události ČT (29. 10. 2025)
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

04:48Aktualizovánopřed 19 mminutami
Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

před 46 mminutami
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

07:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí

Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu

WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu

16:42Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

14:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

08:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka

„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka

15:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. října 2025.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve středu 29. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 12 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. října 2025.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. října 2025.
27. 10. 2025Aktualizováno27. 10. 2025

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

Deset let po krvavém útoku je redakce Charlie Hebdo pod ochranou a pracuje na utajené adrese. Přesto její šéfredaktor Gérard Biard říká, že autocenzuru v sobě necítí. Do Prahy přijel v rámci festivalu FALL a Česká televize s ním natočila exkluzivní rozhovor. Proč je důležité se umět smát – i smrti? Co se podle něj děje se svobodou slova ve světě? A proč by nikdy nezveřejnil rasistickou karikaturu? O tom mluvil v rozhovoru pro Newsroom ČT24.
26. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 26. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 26. října 2025.
26. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 25. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. října 2025.
25. 10. 2025Aktualizováno25. 10. 2025

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Dva nové animované seriály představí současným dětem literární klasiku. Od 25. října si poslechnou vyprávění O pejskovi a kočičce, od 1. listopadu se seznámí s Rychlými šípy. Nová zpracování ctí v obou případech původní výtvarnou podobu, tedy jak ilustrace Josefa Čapka, jehož kresby byly v padesátých letech převedeny i do večerníčku, tak komiksy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
25. 10. 2025
Načítání...