SOUHRN: Zásadní události středy 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. října 2025.
ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura
ANO, SPD a Motoristé se definitivně shodli na programu vznikající vládní koalice, oznámil po jednání zástupců všech tří stran Karel Havlíček (ANO) s tím, že nemají žádné rozpory. Program představí v pondělí 3. listopadu, kdy také podepíší koaliční smlouvu. Dále oznámili, že jejich kandidátem na předsedu Poslanecké sněmovny bude šéf SPD Tomio Okamura. Motoristé na místopředsedu sněmovny nominují svého poslance Jiřího Bartáka.
Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody
Nejméně deset lidí zabily na Haiti záplavy související s hurikánem Melissa. Ten ve středu udeřil na Kubu, zhruba 750 tisíc lidí se evakuovalo do výše položených oblastí. Předtím se živel prohnal přes Jamajku, kde zůstalo pět set tisíc lidí bez elektřiny. Silné srážky doprovázené poryvy větru o rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu napáchaly škody na domech, nemocnicích i veřejné infrastruktuře.
Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent
Tarify všech učitelů a akademiků stoupnou od 1. ledna příštího roku o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům vláda zvýšila tarif o fixních dva tisíce korun měsíčně. O přijetí návrhu informoval po středečním jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve řekl, že rozhodnutí o růstu platů školníků či školních kuchařek v příštím roce nechá končící kabinet na nově vznikající trojkoalici ANO, SPD a Motoristů.
USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO
Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Aliance, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca. Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Bukurešti uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael
Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí.
Vědci vyvinuli slibnou univerzální vakcínu proti ptačí chřipce
Že jednou přijde nějaká další pandemie, je téměř jisté. Dle epidemiologů představují největší riziko jednak koronaviry podobné covidu-19 a virům SARS nebo MERS, ale také chřipka. Konkrétně ptačí chřipka, která má poměrně vysokou smrtnost a vysokou úmrtnost, ale zatím se jí nepodařilo přeskočit na člověka. Virus se rychle mění, takže bránit se mu vakcínou není snadné. Evropští vědci ale zjistili, jak na tento problém vyzrát.