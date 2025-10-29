Kuba se chystá na příchod hurikánu Melissa. Jamajka sčítá škody


před 2 hhodinami|Zdroj: Reuters

Kuba se připravuje na příchod hurikánu Melissa. Tamní úřady už nařídily tisícům lidí, aby se přesunuly do výše položených oblastí. Jedním z nejvíce zasažených regionů by mělo být okolí druhého největšího města Santiago de Cuba. Melissa v úterý udeřila na Jamajku, která nyní sčítá škody. Síla větru tam však zeslábla na stupeň čtyři, což je druhý nejsilnější.

Meteorologové předpokládají, že se hurikán bude stáčet na severovýchod Kuby, směřovat by měl k tamnímu druhému nejlidnatějšímu městu Santiago de Cuba. „Jeho hlavní vliv bychom měli pociťovat již dnes odpoledne a večer,“ uvedl kubánský prezident Miguel Diaz-Canel ve zprávě zveřejněné ve státních novinách Granma. Občany vyzval, aby dbali na evakuační příkazy.

„Bude třeba udělat hodně práce. Víme, že tento cyklón způsobí značné škody,“ varoval. Kubánské úřady uvedly, že pro přibližně 500 tisíc lidí vydaly příkaz k přesunu do vyšších nadmořských poloh.

„Všichni jsme vyděšení.“ Jamajku zasáhl extrémní hurikán
Jamajčané čelí hurikánu

Melissa by měla podle Reuters udeřit také na Bahamách. Tamní vláda prozatím nařídila evakuaci obyvatel v jižních částech souostroví. Hurikán může směřovat dále na východ – Haiti a Dominikánskou republiku. Obě země zasáhlo několik dní prudkých dešťů, které si podle tamních úřadů vyžádaly nejméně čtyři úmrtí.

Sčítání škod

Vítr v Melisse zeslábl na 233 km/h, uvedlo NHC. Bouře kolem hornaté části Jamajky prý zasáhla horské regiony náchylné k sesuvům půdy a záplavám.

I tak je Melissa nejsilnějším cyklónem v historii, který Jamajku zasáhl. Podle agentury Reuters se hurikán „dotkl“ pobřeží nedaleko jamajského města New Hope na jihozápadě. Podle amerického Národního centra pro hurikány (NHC) dosahovala rychlost větru v místě až 295 kilometrů za hodinu. Minimální rychlost pro pátý stupeň je přitom 252 kilometrů za hodinu.

Pod vodou se na Jamajce ocitla například farnost svaté Alžběty. Na půl milionu lidí v dotčené oblasti zůstalo bez proudu. „Dosavadní zprávy zahrnují škody na nemocnicích, značné škody na obytných nemovitostech, bydlení a komerčních nemovitostech a škody na naší silniční infrastruktuře,“ řekl jamajský premiér Andrew Holness v televizi CNN po odeznění bouře.

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na největší, pátou kategorii
Silný vítr na Jamajce

Šéf vlády připojil, že jeho kabinet neobdržel žádné potvrzené informace o obětech souvisejících s bouří. Vzhledem k síle hurikánu a rozsahu škod však uvedl, že „očekáváme, že dojde k určitým ztrátám na životech“.

„Bouře století“

Jamajku vůbec poprvé zasáhla bouře o síle čtvrtého nebo pátého stupně. Tamní vláda požádala o mezinárodní pomoc. Místní média nejprve informovala o nejméně třech úmrtích na Jamajce během příprav na bouři. V úterý večer zůstalo mnoho oblastí odříznutých od světa.

Do pozdních hodin v úterý se v dočasných přístřešcích nacházelo asi patnáct tisíc Jamajčanů. Vláda vydala povinné evakuační příkazy pro 28 tisíc lidí, mnozí obyvatelé však s odchodem ze svých domovů nesouhlasili. Mezinárodní federace Červeného kříže očekává, že bouří bude na Jamajce přímo zasaženo až 1,5 milionu lidí.

Sériové hurikány budou častější. Výzkum varuje před katastrofami, které půjdou těžko řešit
Tři hurikány za sebou

Meteorologové ze serveru AccuWeather uvedli, že se Melissa řadí mezi třetí nejintenzivnější hurikány pozorované v Karibiku po Wilmě v roce 2005 a Gilbertovi v roce 1988 – poslední velké bouři, která zasáhla Jamajku.

Specialistka na tropické cyklóny ze Světové meteorologické organizace Anne-Claire Fontan varovala před bouřkovými vlnami až do výšky čtyř metrů.

Vědci navíc varují, že bouře v důsledku oteplování oceánských vod zesilují rychleji a častěji. Mnoho karibských státníků také vyzvalo bohaté státy, které silně znečišťují ovzduší, aby tropickým ostrovním zemím poskytly reparace ve formě pomoci nebo oddlužení.

Jamajský premiér Holness v pondělí uvedl, že má jeho vláda připraven nouzový rozpočet ve výši 33 milionů dolarů a pojistné a úvěrové rezervy na škody o něco větší, než způsobil Beryl.

Hurikán Beryl udeřil na Jamajce, platí zákaz vycházení
Následky hurikánu Beryl na karibských ostrovech

