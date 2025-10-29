V Nizozemsku podle odhadů vyhrála volby středově-liberální D66

Předčasné nizozemské parlamentní volby vyhrála podle odhadů středově-liberální strana D66, píše agentura Reuters. Druhá ve středečním hlasování podle odhadů skončila protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) pravicového populisty Geerta Wilderse, které předvolební průzkumy přisuzovaly největší šance na vítězství. Ostatní hlavní politické strany ale už dopředu s tímto politikem vyloučily jakoukoli spolupráci.
Odhad zveřejněný veřejnoprávní televizí NOS straně D66 ve 150členné dolní komoře přisoudil 27 křesel a PVV 25, což by pro ni znamenalo ztrátu dvanácti mandátů. Naopak pro D66 by to bylo ztrojnásobení dosavadního počtu poslanců.
Jak ale podotýkají média, úvodní odhady nemusí být přesné, počet mandátů se může změnit, a není tak zatím zcela jasné, že D66 opravdu hlasování vyhraje. Třetí nejsilnější stranou by měla být Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 23 mandáty a čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s dvaceti křesly.
Agentury už dopředu očekávaly, že i kdyby protiimigrační PVV volby vyhrála, Wilders se novým premiérem nestane. Hlavní politické strany ho totiž považují buď za nespolehlivého, nebo jeho názory za nepřijatelné. Tento postoj souvisí i s tím, že Wilders v červnu stáhl podporu tehdejší čtyřkoaliční vládě kvůli sporu o zpřísnění azylové politiky. Právě to vedlo k vypsání předčasných voleb.
Kampaň ovládlo téma migrace
Nynější kampaň stejně jako ve volbách z roku 2023 ovládlo téma migrace, přičemž i umírněné strany zpřísnily své postoje. Wilders prosazuje úplné odmítání žádostí o azyl a chce, aby armáda chránila nizozemské hranice.
Výsledek voleb v Nizozemsku, které je s osmnácti miliony obyvatel pátou největší ekonomikou Evropské unie, bude zároveň ukazatelem síly pravicového populismu v celé Evropě, a to v době, kdy takovéto strany posilují ve Francii, Německu i ve Spojeném království.
Nizozemci volí v jednom celostátním obvodu každé čtyři roky 150 poslanců. Počet mandátů jednotlivých stran víceméně odpovídá jejich procentuálnímu zisku. Každá strana, která získá 0,67 procenta hlasů, má zaručené křeslo, podotýká The Guardian.