Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek


29. 10. 2025Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Cloudovou službu Azure americké firmy Microsoft ve středu postihl výpadek. Firma to uvedla na webu s tím, že zajistila opravu a klienti by měli postupně pozorovat známky zotavení systémů. Problém hlásily aerolinky Alaska Airlines nebo JetBlue Airways. Uživatelé potom hlásili problémy například s cloudovou verzí Office (Microsoft 365), herními aplikacemi Minecraft a XBox Live, chatbotem Copilot nebo aplikacemi kavárenských řetězců Costco a Starbucks, uvedla agentura AP.

„V tuto chvíli předpokládáme úplné odstranění problému během následujících čtyř hodin, jakmile dokončíme obnovu uzlů. To znamená, že očekáváme obnovení do 23:20 světového času dne 29. října 2025 (30. října 0:20 SEČ),“ upřesnila společnost. Podle Microsoftu výpadek způsobila změna konfigurace infrastruktury Azure. Oprava spočívá v návratu k poslední známé funkční konfiguraci.

„V důsledku globálního výpadku platformy Microsoft Azure, na které je hostováno několik služeb společností Alaska a Hawaiian Airlines, dochází v současné době k narušení klíčových systémů, včetně našich webových stránek,“ uvedly aerolinie Alaska Airlines. Cestující, kteří se nezvládnou odbavit on-line, si mají vyžádat palubní vstupenku u přepážky na letišti.

Portál dopravy či eDoklady nefungují
Aplikace eDoklady

Minulý týden postihl globální výpadek také cloudovou službu Amazon Web Services (AWS) společnosti Amazon. Omezil dostupnost řady aplikací a webů, například populární platformu Snapchat nebo aplikaci s prvky umělé inteligence (AI) Perplexity. Problémy hlásili také uživatelé obchodu Amazon, streamovací platformy Prime Video nebo platební služby PayPal.

AWS i Microsoft Azure firmám, službám i vládám poskytují výpočetní výkon v cloudech na zakázku, datová úložiště a další digitální služby vládám i jednotlivcům. Narušení provozu serverů proto může způsobit problémy a výpadky webů a platforem, které tuto cloudovou infrastrukturu využívají. AWS je v tomto odvětví nejsilnějším hráčem s tržním podílem třicet procent, následuje Azure s dvaceti procenty a Google Cloud s třinácti procenty.

