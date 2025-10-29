Portál dopravy či eDoklady nefungují


Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je už několik hodin nedostupná. Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě stále pracuje. O problému se DIA podle mluvčího Jakuba Palaty dozvěděla krátce před 13:00. Zatím ale nedovede určit, kdy bude NIA opět plně funkční.

„Nadále intenzivně pracujeme na opravě problému, který trvající nedostupnost zapříčinil,“ uvedla DIA.

Podle Palaty problém nevznikl přímo v NIA, ale při předávání dat mezi dvěma jinými systémy. „Všechny používají NIA pro ověřování. Je to běžný úkon. Tentokrát ale vznikl problém, při kterém byl zahlcen zprostředkovatel, tedy NIA,“ sdělil Palata.

Dostupný není ani Portál dopravy. Ministerstvo dopravy upozornilo, že kromě NIA, která je k přihlášení do portálu potřebná, má celosvětový výpadek také služba Microsoft Azure, což je infrastruktura, bez které není dopravní portál přístupný. „Délka výpadku bude záviset na rychlosti odstranění příčin ze strany dodavatele,“ uvedl resort.

Identifikační autorita NIA měla problémy i během letošních voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kvůli vysokému počtu požadavků nešlo aktualizovat eDoklady a prokazovat se jimi ve volebních místnostech. To stálo místo tehdejšího ředitele DIA Martina Mesršmída. Toho minulý týden nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.

NIA je systém sloužící k bezpečnému prokazování totožnosti občanů při on-line službách státní správy. Takzvané NIA ID umožňuje dvoufaktorové přihlašování (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) k portálům, jako jsou eDoklady, portál občana nebo datová schránka.

