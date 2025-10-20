Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Mnoho z největších světových webových stránek a aplikací zasáhl výpadek, který postihl cloudovou službu Amazon Web Services (AWS) americké firmy Amazon. Kvůli němu nefunguje nebo má problémy řada mobilních aplikací včetně platforem Zoom, Signal, Snapchat nebo Duolingo, informují tiskové agentury.
Společnost první potíže začala prošetřovat už v neděli večer SELČ, větší rozsah problému připustila v pondělí kolem 10:30 SELČ. Po poledni už hovořila o postupném zotavování služeb. „Nadále pracujeme na úplném vyřešení problému a budeme poskytovat aktuální informace, jakmile je budeme mít k dispozici,“ dodala společnost.
Podle serveru Downdetector má problémy více než pět set společností po celém světě, píše BBC. Problémy hlásí také uživatelé obchodu Amazon, streamovací platformy PrimeVideo nebo platební služby PayPal.
S potížemi se potýkají i některé banky. Společnost už identifikovala zdroj poruchy, vyskytl se prý na infrastruktuře v severovýchodní části Spojených států.
AWS firmám, službám i vládám poskytuje výpočetní výkon v cloudech na zakázku, datová úložiště a další digitální služby vládám i jednotlivcům. Narušení provozu serverů proto může způsobit problémy a výpadky webů a platforem, které tuto cloudovou infrastrukturu využívají. Amazonu v tomto odvětví konkurují cloudové služby společností Google a Microsoft.