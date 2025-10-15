Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 15. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 15. října
Policie řeší údajné výroky Turka jako možné trestné činy
Pražská policie začala prověřovat údajné výroky čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jako možné trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. ČT to sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Nevyloučil, že do budoucna může policie v této souvislosti začít prověřovat ještě další trestné činy.
Ministři obrany NATO jednali o pomoci Ukrajině
Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické aliance. Po jednání ministrů obrany aliančních zemí to prohlásil generální tajemník NATO Mark Rutte. Ministři debatovali nejen o další podpoře Kyjeva, ale i o navýšení výdajů na obranu či nedávných ruských narušeních evropského vzdušného prostoru.
Vláda nechce předložit návrh rozpočtu, Babiš varoval před porušením zákona a škodami
Končící vláda odmítla opětovně předložit do sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Odvolává se na tvrzení nové koalice, že chce návrh výrazně přepracovat. Pravděpodobný příští premiér, šéf ANO Andrej Babiš, na to reagoval tvrzením, že tím vláda Petra Fialy (ODS) porušuje zákon a může to znamenat případné škody. Prezident Petr Pavel soudí, že by se mělo o návrhu rozpočtu, zvláště pokud se v něm objevují závažné problémy, jednat co nejdříve a neodkládat to.
Nejvyšší soud přerušil Peltovi výkon trestu, chce rozhodnout o dovolání
Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalému předsedovi Fotbalové asociace ČR Miroslavu Peltovi výkon trestu vězení. Má si odpykat 5,5 roku za zmanipulování sportovních dotací. V pátek odpoledne nastoupil do liberecké věznice, kterou již v doprovodu advokáta opustil. Už dříve soud přerušil výkon trestu bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové, která si ve stejné kauze vyslechla šestiletý trest. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová zároveň podala dovolání v neprospěch Pelty i jeho spoluodsouzené.
Soud zrušil osvobození dobrovolného strážce v kauze zapálení Českého Švýcarska
Kauza nejrozsáhlejšího lesního požáru v Česku nekončí. Pražský vrchní soud vyhověl odvolání státního zastupitelství, zrušil osvobození někdejšího dobrovolného strážce národního parku České Švýcarsko Jiřího Lobotky a vrátil kauzu podpálení parku k dalšímu projednání. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Vinu připustil jen ohledně pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za které mu odvolací senát potvrdil dvouleté vězení.
Jedno z těl předaných Hamásem Izraeli nepatří rukojmí
Izrael potvrdil totožnost tří ze čtyř těl mrtvých rukojmí, která v úterý předalo teroristické hnutí Hamás. Čtvrté tělo podle armády nepatří nikomu z unesených. Izraelská vláda rozhodla umožnit provoz na přechodu Rafah mezi Egyptem a Pásmem Gazy a zrušila omezení pro přepravu pomoci pro Palestince na tomto území, píší izraelská média. O opatřeních Jeruzalém rozhodl v pondělí v reakci na to, že Hamás nepředal všechna těla.
Lidé se dožívají stále vyššího věku, víc ale umírají mladí, varuje zpráva
Svět stojí před novou krizí v podobě vyšší úmrtnosti teenagerů a mladých dospělých. Tvrdí to autoři rozsáhlé studie, která vyšla v odborném časopise Lancet. Podílelo se na ní asi šestnáct tisíc vědců, kteří věnovali svou pozornost třem stům tisícům zdrojů dat o zdravotním stavu lidí, kteří žijí v současném světě.