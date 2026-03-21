SOUHRN: Zásadní události soboty 21. března


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 21. března 2026.

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr, ohledávání potrvá více dní. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění. Firma zároveň odmítla páteční tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že areál v Pardubicích neměla dostatečně zabezpečený.

Více k tématu
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru
Pohled do areálu průmyslové zóny, kde hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding
Reakce LPP Holdingu
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený
Následky požáru v areálu v Pardubicích (20. března 2026)


Írán informoval o útoku na jaderné zařízení Natanz, Izrael se k němu nehlásí

Izrael a Spojené státy ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim agentura Reuters. Izrael však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, uvedla íránská agentura. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Izrael také podle AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.

Více k tématu
USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu
Satelitní snímek jaderného zařízení v Natanzu v Íránu (1. března 2026)
Diplomatické snahy
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu
Loď s LNG v oblasti Hormuzského průlivu
Kroky Spojených států
USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech
Ropný tanker nedaleko Hormuzského průlivu
Trumpovy výroky
USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump
Donald Trump


Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.

Více k tématu
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu
Následky ruského dronového útoku na Záporoží


Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 koruny za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.

Více k tématu
Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022
Ilustrační foto


Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, informovala agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.

Více k tématu
Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu
Tanky izraelské armády poblíž hranice s Libanonem, snímek z 20. března


Na demonstraci na pražské Letné promluvili zástupci kultury či vědy

Na Letné v Praze se v sobotu odpoledne konalo shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Akce chtěla podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim dle něj směřují. Organizátoři očekávali statisícovou účast, ke shromážděnému davu promluvili například herci, lékař či vědec.

Více k tématu
Na demonstraci na pražské Letné promluvili zástupci kultury či vědy
Shromáždění na Letné


Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně

Místo, kde ve starověku probíhaly olympijské hry, je v současné době ohrožené rovnou několika způsoby, na něž má vliv klimatická změna. Podle řecké historičky Sophie Zoumbakiové se dá poučit z toho, co se tam dělo v průběhu uplynulých tří tisíc let. Klíčoví jsou podle ní přitom vždy lidé, řekla v rozhovoru pro Českou televizi.

Více k tématu
Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně
Požáry u antické Olympie


Na demonstraci na pražské Letné promluvili zástupci kultury či vědy

Na demonstraci na pražské Letné promluvili zástupci kultury či vědy

15:01Aktualizovánopřed 13 mminutami
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

17:56Aktualizovánopřed 33 mminutami
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

12:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 2 hhodinami
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

09:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

12:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

05:52Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

12:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 21. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 21. března 2026.
před 19 mminutami

O čem plánujeme informovat v sobotu 21. března

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 20. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 20. března 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 19. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 19. března 2026.
19. 3. 2026Aktualizováno19. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 18. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 18. března 2026.
18. 3. 2026Aktualizováno18. 3. 2026

Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Americký federální soudce nařídil v úterý obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než tisíc jejích zaměstnanců, kteří před více než rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury. Prezident USA Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz prakticky vyřadil z provozu.
18. 3. 2026Aktualizováno18. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 17. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 17. března 2026.
17. 3. 2026

AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy

Vedle autentických videí z konfliktu Izraele a Spojených států s Íránem se na sociálních sítích objevují také snímky a klipy generované pomocí umělé inteligence nebo převzaté z videoher. Tyto upravené či uměle generované záběry přitom mají podle redakce BBC Verify milionové dosahy. Podle odborníků tak zásadně ovlivňují obraz války, který uživatelé na sociálních sítích sledují.
17. 3. 2026
